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Posted 20 декабря, 07:03

Published 20 декабря, 07:03

Modified 20 декабря, 07:05

Updated 20 декабря, 07:05

МЧС показало кадры полыхающего склада с электроникой в Ростове

Появились кадры полыхающего трёхэтажного склада с электроникой в Ростове

20 декабря 2024, 07:03
Фото: МЧС. МЧС показало кадры полыхающего склада с электроникой в Ростове
Появились кадры с места крупного пожара на складе с электроникой в Ростове. Трехэтажное здание полыхает больше восьми часов.

Склад с электрооборудованием на Красноводской, 8/7 загорелся после полуночи 20 декабря. Пламя быстро распространялось по всему зданию. Вскоре огонь охватил все три этажа.

На кадрах видно, как здание полностью охвачено пламенем. Такой пожар можно увидеть за несколько километров, а дым от него наверняка накрыл десятки улиц в городе.

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Видео: МЧС. МЧС показало кадры полыхающего склада с электроникой в Ростове

Очевидцы, почувствовав едкий запах дыма, вызвали спасателей. На место направили полсотни специалистов на 15 автоцистернах. Только к 4 утра удалось локализовать пожар. Еще через час ликвидировали открытое горение.

— Жженым пластиком так несло, что в квартиру даже запах проник, — пишут в соцсетях горожане. — Хотя я живу в районе «Горизонта».

Склад находится недалеко от улицы Нансена и проспекта Михаила Нагибина. По данным «Яндекс.Карты», адрес Красноводской, 8/7 принадлежит сразу двум поставщикам электрооборудования. Это «Бастион» и интернет-магазин «СКАТ».

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