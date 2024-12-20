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Posted 20 декабря, 12:27

Published 20 декабря, 12:27

Modified 20 декабря, 12:29

Updated 20 декабря, 12:29

Мост на Зеленый остров собираются сделать в Ростове-на-Дону

Проект моста на Зеленый остров в Ростове-на-Дону разработают к апрелю 2025 года

20 декабря 2024, 12:27
Фото: 1MI. Мост на Зеленый остров собираются сделать в Ростове-на-Дону
В Ростове к апрелю 2025 года разработают проект моста на Зелёный остров. Об этом сообщает Donnews со ссылкой на слова замглавы администрации города Дмитрия Симкова.

Стало известно, что мост планируют сделать частью двухполосной дороги протяжённостью 400 метров. Само сооружение составит 156 метров в длину.

Кроме того, план включает в себя освещение, возведение ливневок и укладку тротуара.

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Ранее было выделено более одного миллиона рублей на содержание понтонного моста через реку Дон на Зеленый остров.

До этого бывший губернатор донского региона Василий Голубев прокомментировал слухи о том, что въезд на Зеленый остров собираются сделать платным.

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