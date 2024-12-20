Проект моста на Зеленый остров в Ростове-на-Дону разработают к апрелю 2025 года

Posted 20 декабря, 12:27
Published 20 декабря, 12:27
Modified 20 декабря, 12:29
Updated 20 декабря, 12:29
Стало известно, что мост планируют сделать частью двухполосной дороги протяжённостью 400 метров. Само сооружение составит 156 метров в длину.
Кроме того, план включает в себя освещение, возведение ливневок и укладку тротуара.
Ранее было выделено более одного миллиона рублей на содержание понтонного моста через реку Дон на Зеленый остров.
До этого бывший губернатор донского региона Василий Голубев прокомментировал слухи о том, что въезд на Зеленый остров собираются сделать платным.