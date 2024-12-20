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Posted 20 декабря, 07:22

Published 20 декабря, 07:22

Modified 20 декабря, 07:24

Updated 20 декабря, 07:24

Прокуратура начала проверку после пожара на складе электроники в Ростове

Прокуратура начала проверку после пожара на складе электроники в Ростове

20 декабря 2024, 07:22
Фото: 61.mchs.gov.ru. для иллюстрации. Прокуратура начала проверку после пожара на складе электроники в Ростове
В Ростове прокуратура организовала проверку по факту крупного пожара на трехэтажном складе с электроникой. Об этом 20 декабря сообщили в надзорном ведомстве.

Здание на улице Красноводской, 8/7 загорелось после полуночи 20 декабря. Пламя быстро распространялось, уничтожая все на своем пути. Вскоре полыхала вся постройка.

Очевидцы вызвали на место экстренные службы. Полсотни спасателей на 15 автоцистернах заливали горящее здание водой несколько часов. К 4 утра удалось локализовать пламя, а еще через час — ликвидировать открытое горение.

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Спасатели продолжают тушить склад, обдавая водой тлеющие конструкции. Информации о погибших или пострадавших нет.

В прокуратуре Ростовской области заявили, что проверят соблюдение требований пожарной безопасности и примут меры реагирования, если нарушен закон.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Прокуратура#Пожар#Спасатели#Ростов#Пожарная безопасность#Электроника
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