ПЦБК поддерживает образование молодежи в Перми

Posted 20 декабря, 10:28
Published 20 декабря, 10:28
Modified 20 декабря, 10:28
Updated 20 декабря, 10:28
Как сообщает properm.ru, компания принимает участие в воплощении концепции школы осознанного выбора, учащимся помогают в будущем профессиональном самоопределении.
Не так давно в школе по инициативе федеральных и региональных властей организовали капремонт. При выполнении ряда работ были заменены ветхие коммуникации, обновлены фасад и кровля здания. Ремонт коснулся и школьных классов, также были созданы центр детских инициатив и отдельные пространства для кадетов.
18 декабря в школу прибыл губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, отправившийся в рабочую поездку по Орджоникидзевскому району. Глава региона посетил отремонтированные кабинеты, встретился со школьниками и призвал старшеклассников рассмотреть ПЦБК как достойное место работы в перспективе.
Важно учитывать, что ПЦБК выступает основным социальным партнером школы № 123. Школьники благодаря такому сотрудничеству получили возможность посещать производственно-образовательный квартал #НашПроект, специально для них ведутся дополнительные занятия по естественно-научным и творческим дисциплинам, а также устраиваются выездные профпробы, преподаются основы таких востребованных сейчас научных дисциплин, как информационные технологии, инженерия, экология и экономика.
Помимо этого, ПЦБК, заручившись поддержкой пермского филиала Российского союза боевых искусств, инициировала создание молодежно-спортивного движения «Лига ПЦБК». Теперь детям доступны бесплатные тренировки по самбо, дзюдо, прикладному рукопашному бою, кикбоксингу, спортивной акробатике, хоккею, легкой атлетике и лыжному спорту.
Компания также помогает развивать в подрастающем поколении дух патриотизма: в школе открыто четыре кадетских класса, где организованы дополнительные занятия по физической и начальной военной подготовке, тренировки в бассейне и уроки мужества.