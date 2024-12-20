ПЦБК поддерживает образование молодежи в Перми

Не так давно в школе по инициативе федеральных и региональных властей организовали капремонт. При выполнении ряда работ были заменены ветхие коммуникации, обновлены фасад и кровля здания. Ремонт коснулся и школьных классов, также были созданы центр детских инициатив и отдельные пространства для кадетов.