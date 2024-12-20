Расширенная программа госгарантий бесплатной медпомощи в действии: итоги 2024 года

Posted 20 декабря, 12:46
Published 20 декабря, 12:46
Modified 20 декабря, 12:48
Updated 20 декабря, 12:48
Полис ОМС для гражданина России — своего рода пропуск на территорию бесплатной медицинской помощи. То, какой она будет, её виды, формы, и объём определяет «Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи». Этот документ, принятый правительством РФ на 2024 год, предусмотрел рост финансирования сферы здравоохранения, а также расширение видов бесплатной медпомощи доступной по полису ОМС. Бюджет ТФОМС Ростовской области в 2024 году вырос на 14,5% по сравнению с 2023 годом, вслед за федеральной «госпрограммой гарантий» более весомой стала и Территориальная программа ОМС. В ее состав включили, в том числе, сложные методы лечения заболеваний, которые ранее не применялись в рамках системы ОМС.
Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) — пик развития современного здравоохранения. Она предполагает использование сложного оборудования, новейших лекарственных препаратов и участия врачей самой высокой квалификации. Операции и процедуры в рамках ВМП требуют серьезных финансовых затрат, и начиная с 2014 года такая медпомощь в Ростовской области оказывается по полису ОМС. В Территориальной программе обязательного медицинского страхования стабильно увеличивается количество квот на ВМП, растет также число её видов и профилей доступных пациентам бесплатно. Так, в 2021 году на высокотехнологичную медпомощь в бюджете ТФОМС Ростовской области было заложено примерно 2,5 млрд. рублей — сумма, рассчитанная на оказание ВМП более чем 16-ти тысячам пациентам. А в 2024 году на эту цель направлено уже свыше 3,6 млрд. рублей, что позволит использовать новейшие виды медпомощи при лечении более 18-ти тысяч застрахованных в системе ОМС граждан.
«Наибольшее количество квот по высокотехнологичной медицинской помощи на 2024 год было выделено, во-первых, по профилю сердечно-сосудистая хирургия — 8682 квоты или 47,5% от общего количества. Во-вторых, по профилю травматология и ортопедия — 2254 квоты — 12% от общего количества квот 2024 года — рассказывает Лариса Агапонова, начальник управления организации ОМС ТФОМС Ростовской области.
Отличительной особенностью текущего года стало то, что был расширен спектр применения ВМП в клиниках Ростовской области. За счет средств ОМС добавлены 4 новые группы ВМП в рамках профилей «травматология», «сердечно-сосудистые заболевания», «акушерство и гинекология». Среди новых групп высокотехнологичной медицинской помощи — «Реэндопротезирование суставов конечностей». Замена поврежденного сустава на эндопротез, ранее была доступна в рамках Территориальной программы ОМС. Но так называемая «ревизия», повторная операция по эндопротезированию, стоимость которой превышает затраты на первую операцию, стала доступна по полису ОМС впервые. Плановое задание «Реэндопротезирования» по данным на 1 ноября 2024 года выполнено на 90%, что говорит о востребованности новой группы.
Стоит отметить, что плановые объемы оказания ВМП в этом году были скорректированы. В течение текущего года было выделено 182 дополнительные квоты на сумму более 43 млн. рублей, что позволило оказать высокотехнологическую медицинскую помощь большему числу пациентов региона.
Еще один итог 2024 года — в Ростовской области выросло число медицинских организаций, где уровень оснащения и квалификация врачей позволяют оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. Квоты по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» были выделены новому региональному сосудистому центру, открывшемуся на базе ГБУ РО БСМП им. Ленина в городе Шахты. ВМП по профилю «травматология и ортопедия» с этого года оказывает ООО Городской центр специализированной медицинской помощи, также расположенный в Шахтах. В регионе сегодня уже 28 клиник и больниц, выполняющих сложные операции с помощью высоких медицинских технологий.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, хроническими вирусными гепатитами в мире страдают около 150 млн. человек. В России эта цифра, по разным оценкам, может составлять от 3,5 млн. до 4,7 млн. человек. Заболевание оказывает существенное влияние на рост смертности и снижение продолжительности жизни, поэтому его причисляют к социально значимым и особо опасным инфекциям, борьбу с которым следует вести на всех государственных уровнях.
С 2016 года в Ростовской области действует программа лечения пациентов с вирусным гепатитом С. Для её реализации используются дорогостоящие противовирусные препараты и интерфероны. В 2024 году в базовой и территориальной программах ОМС впервые установлены средние нормативы объемов и финансовых затрат для оказания медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара.
«В гепатологическом центре Ростовской области применяются несколько разных схем противовирусной терапии, причем с учетом генотипа вируса гепатита С, выявленного у конкретных пациентов. Такая стратегия обеспечивает правильный выбор схем терапии, что без сомнения улучшает результат лечения и в итоге прогноз течения заболевания и продолжительность жизни пациента», — говорит Лариса Агапонова.
Нововведения этого года позволили оказать медицинскую помощь большему числу пациентов с хроническим гепатитом С. Что касается хронического гепатита В, то его включение в территориальную программу ОМС и возможность лечиться по полису бесплатно — еще один важный шаг к победе над опасным заболеванием.
В целом, для здравоохранения Ростовской области рост объема медицинской помощи больным с хроническими вирусными гепатитами — тенденция последних лет. Вот несколько показателей: в 2022 году по полису ОМС в регионе было пролечено от опасной инфекции 350 человек на сумму более 250 млн. рублей. В 2023 году 1042 человека — финансирование составило более 386 млн. рублей. За 10 месяцев 2024 года медицинская помощь уже оказана 1326 пациентам с хроническими гепатитами, на сумму более 448,5 млн. рублей.
«Можно уверенно сказать, что по количеству получивших противовирусную терапию пациентов и объему средств ОМС затраченных на их лечение, Ростовская область опережает большинство субъектов РФ», — комментирует Лариса Агапонова.
В 2024 году, еще одной важной мерой в борьбе с социально значимым заболеванием стали изменения, внесенные в порядок проведения профилактических осмотров и диспансеризации. Теперь для граждан в возрасте 25 лет и старше предусмотрено проведение скриннингового исследования на антитела к вирусу гепатита С, с частотой 1 раз в 10 лет. Эта мера позволит выявлять на ранних этапах случаи гепатита с бессимптомным течением или со «стёртой клиникой», что также улучшит прогноз заболевания и качество жизни пациентов.