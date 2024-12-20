Расширенная программа госгарантий бесплатной медпомощи в действии: итоги 2024 года

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) — пик развития современного здравоохранения. Она предполагает использование сложного оборудования, новейших лекарственных препаратов и участия врачей самой высокой квалификации. Операции и процедуры в рамках ВМП требуют серьезных финансовых затрат, и начиная с 2014 года такая медпомощь в Ростовской области оказывается по полису ОМС. В Территориальной программе обязательного медицинского страхования стабильно увеличивается количество квот на ВМП, растет также число её видов и профилей доступных пациентам бесплатно. Так, в 2021 году на высокотехнологичную медпомощь в бюджете ТФОМС Ростовской области было заложено примерно 2,5 млрд. рублей — сумма, рассчитанная на оказание ВМП более чем 16-ти тысячам пациентам. А в 2024 году на эту цель направлено уже свыше 3,6 млрд. рублей, что позволит использовать новейшие виды медпомощи при лечении более 18-ти тысяч застрахованных в системе ОМС граждан.