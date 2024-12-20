Российские онлайн-площадки стимулируют потоки клиентов и продажи автодилеров

Posted 20 декабря, 10:46
Published 20 декабря, 10:46
Modified 20 декабря, 10:47
Updated 20 декабря, 10:47
На дилерской конференции «Высшая передача», организованной «Авито Авто» уже в третий раз, шеф-редактор портала BFM.ru Алексей Аксенов и директор по развитию сегмента автодилеров «Авито Авто» Антон Воронов обсудили рекордные показатели продаж автомобилей в 2024 году, новые инструменты сбыта, которые влияют на опыт как дилеров, так и потребителей, а также предстоящие изменения на рынке.
Этот год действительно демонстрирует лучшие результаты по сравнению с прошлым, отметили спикеры. Спрос на новые автомобили оживился, но наблюдается и положительная динамика на рынке автомобилей с пробегом. Количество объявлений о продаже последних на платформе увеличилось на 35%, а в сегменте новых машин — на 38%. В частности, стоит отметить растущий интерес к автомобилям китайских брендов, что побуждает к приобретению новых моделей. Поэтому в 2024 году платформа уделила особое внимание этому сегменту, создав отдельный раздел с новыми автомобилями от официальных дилеров, который позволяет легко сравнивать предложения и условия.
Площадками для поиска информации и выбора автомобилей могут быть сайты автопроизводителей и дилеров, а также платформы объявлений. Согласно проведенному опросу, 81% респондентов сначала обращаются к платформам объявлений, прежде чем посетить автосалон (74% из них пользуются «Авито Авто»), 49% ищут информацию о машинах на видеосервисах, а 29% обращаются к сайтам дилеров и производителей. Клиенты сначала изучают характеристики интересующей модели, а потом начинают искать конкретные предложения. На этом этапе будущий владелец обычно уже имеет представление о том, какой автомобиль он хочет приобрести и каким бюджетом располагает. Поэтому для него крайне важно не только найти машину, но и провести сравнение предложений от различных продавцов. Сайты дилеров и производителей такой возможности не дают.
В настоящий момент доля предложений от автодилеров на площадке «Авито Авто» в категории автомобилей с пробегом составляет 22%, в то время как остальные предложения принадлежат частным лицам и профессиональным продавцам (реселлерам). Однако прогнозируется, что доля автомобилей с пробегом, предлагаемых дилерами, будет увеличиваться.
Сейчас дилеры имеют доступ к более чем 12 каналам, которые помогают им пополнять склады автомобилей с пробегом. Существует множество способов, таких как прямой и выездной выкуп, trade-in, trade-up и другие, — все это способствует увеличению ассортимента.