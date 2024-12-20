Российские онлайн-площадки стимулируют потоки клиентов и продажи автодилеров

Площадками для поиска информации и выбора автомобилей могут быть сайты автопроизводителей и дилеров, а также платформы объявлений. Согласно проведенному опросу, 81% респондентов сначала обращаются к платформам объявлений, прежде чем посетить автосалон (74% из них пользуются «Авито Авто»), 49% ищут информацию о машинах на видеосервисах, а 29% обращаются к сайтам дилеров и производителей. Клиенты сначала изучают характеристики интересующей модели, а потом начинают искать конкретные предложения. На этом этапе будущий владелец обычно уже имеет представление о том, какой автомобиль он хочет приобрести и каким бюджетом располагает. Поэтому для него крайне важно не только найти машину, но и провести сравнение предложений от различных продавцов. Сайты дилеров и производителей такой возможности не дают.