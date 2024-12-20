Ростовская область вошла в число регионов с катастрофически низкой рождаемостью

В четверг, 19 декабря, состоялась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Во время эфира глава государства ответил на вопросы журналистов и простых россиян и затронул много тем, в том числе и повышение рождаемости в регионах с коэффициентом ниже 1,41%. В Ростовской области показатели достигают только 1,27%.