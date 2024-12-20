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Posted 20 декабря, 17:00

Published 20 декабря, 17:00

Modified 20 декабря, 17:02

Updated 20 декабря, 17:02

Ростовская область вошла в число регионов с катастрофически низкой рождаемостью

Ростовская область вошла в число регионов с катастрофически низкой рождаемостью

20 декабря 2024, 17:00
Фото: Изображение Midjourney. Ростовская область вошла в число регионов с катастрофически низкой рождаемостью
Врио губернатора Юрий Слюсарь рассказал, что Ростовская область считается регионом с низким коэффициентом рождаемости. Информация опубликована в личном телеграм-канале врио главы.

В четверг, 19 декабря, состоялась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Во время эфира глава государства ответил на вопросы журналистов и простых россиян и затронул много тем, в том числе и повышение рождаемости в регионах с коэффициентом ниже 1,41%. В Ростовской области показатели достигают только 1,27%.

В связи с этим Слюсарь продлил действие региональной программы повышения рождаемости еще до 2027 года. Кроме того, дополнительные меры поддержки будут внесены в областной закон 23 декабря на Законодательном собрании.

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Ранее стало известно, что смертность вдвое превысила рождаемость в Ростовской области.

До этого на Дону родилась девочка, которую назвали очень редким и красивым именем.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Дети#Рождаемость#Многодетные семьи#Семьи#Стимулирование рождаемости
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