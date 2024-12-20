Съедобный театр и секреты Рождества: куда сходить в Ростове-на-Дону на выходных

Posted 20 декабря, 07:02
Published 20 декабря, 07:02
Modified 20 декабря, 07:04
Updated 20 декабря, 07:04
19 декабря в прокат вышел полнометражный комедийный фильм «Домовенок Кузя» (6+). Любимый персонаж советских мультфильмов оказался в большой передряге. Он попал в плен Бабы-Яги, однако Кузе удается сбежать. Домовой попадает в дом маленькой девочки по имени Наташа и ее родителей. Кажется, что все самое страшное позади, а цель уже близка, но на поиски Кузи и волшебного сундука в реальный мир проникает Баба-Яга. И она не уйдет, пока не воплотит в жизнь свои коварные планы. Стоимость билета варьируется от 220 до 1000 рублей.
В новой российской комедии «Братья» (12+) Денис Дорохов примерит на себя роль опасно больного сочинского парня Славика, который срочно нуждается в родственнике-доноре. Единственная его надежда — это внезапно обретенный брат. Оказывается, что его родственник очень знаменит, ведь это сам Филипп Киркоров. Славик готов пойти на все ради встречи с ним, но ведь он даже и представить себе не мог, к чему приведет его план, обернувшийся страшным сном для обоих. Экстремальное выживание в лесу и знакомство с язычниками — лишь часть испытаний, которые встретятся на их пути. Билеты стоят от 290 до 800 рублей
В этом году вышла еще одна часть бессмертной новогодней саги «Елки 11» (6+). Сюжет кинокартины расскажет о судьбах многих людей из разных уголков страны, которые переплетутся самым неожиданным образом, чтобы поздравить одинокую учительницу Валентину Михайловну с Новым годом. Всем им предстоит осознать нечто важное и сделать правильный выбор, чтобы вступить в 2025 год с новыми надеждами. Стоит сказать, что в фильме снялись Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев и даже турецкий актер Бурак Озчивит. Билет можно купить за 220 — 950 рублей.
В субботу, 21 декабря, в 19.00 мск театр Линии представит спектакль «Хармс» (16+), названный в честь автора сборника рассказов «Случаи». Постановка совместит в себе все 30 коротких пьес и произведений из данного сборника. В нём нет единого сюжета, зато есть множество разных происшествий. Действия персонажей совершенно непредсказуемы и абсурдны, а рассказы переплетаются в одну большую фантазию, что и делает постановку прекрасной. В спектакле заняты студенты Ростовского-на-Дону филиала ВГИК под руководством режиссера Андрея Бахарева.
В воскресенье, 22 декабря, 22.00 мск театр Линии также погрузит жителей и гостей Ростова-на-Дону в мир театрального искусства. Tasty-драма «Гамлет» (18+) — это единственный и уникальный в своём роде театральный проект, где можно попробовать пьесу на вкус. Трагедия, английского писателя Уильяма Шекспира, посвящена темам мести, моральных дилемм, предательства, безумия и политических интриг — все это зрители смогут ощутить не только эмоциями, но и на вкус. Постановка предлагает оригинальную и новаторскую систему погружения зрителя в атмосферу пьесы через слуховые и вкусовые ощущения. В сторителлинге делается упор на чувства, которые главный герой испытывает в моменте, однако они не озвучиваются, зритель должен сам «сгенерировать» их посредством дегустации определённых блюд.
Субботним вечером также можно посетить лекцию Алексея Николаева «Секреты Рождественских сюжетов» (12+). Искусствовед погрузит слушателей в мир изящного искусства и поможет понять, как Рождество вдохновило великих художников, таких как Рафаэль, Леонардо да Винчи и других, на создание шедевров, которые и по сей день вызывают восхищение и вдохновение. На лекции пройдет подробный разбор истории картин, обсуждение символики и значений рождественских тем, воплощенных творцами в своих полотнах. Помимо этого можно будет услышать увлекательные истории о том, как различные культовые сюжеты нашли отражение в произведениях искусства и как они изменялись с течением времени. Лекция пройдет в студии «Степь» на Береговой. Входной билет обойдется в 800 рублей.
Кроме того, в субботу днем можно отправится на мастер-класс «Новогодние игрушки Флюид Арт» (6+). В преддверии праздников дончанам предлагается овладеть уникальной техникой рисования жидким акрилом, что позволит каждому изготовить свою особенную елочку. Художник-смолянист поможет создать уникальное сочетание красок и волшебных узоров. Отметим, что Флюид Арт — вид искусства, не требующий специальных навыков или образования. Мастер-класс пройдет в театре «Жили-были сказки» на Волкова. Билет можно купить за 1500 рублей.