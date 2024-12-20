Съедобный театр и секреты Рождества: куда сходить в Ростове-на-Дону на выходных

В новой российской комедии «Братья» (12+) Денис Дорохов примерит на себя роль опасно больного сочинского парня Славика, который срочно нуждается в родственнике-доноре. Единственная его надежда — это внезапно обретенный брат. Оказывается, что его родственник очень знаменит, ведь это сам Филипп Киркоров. Славик готов пойти на все ради встречи с ним, но ведь он даже и представить себе не мог, к чему приведет его план, обернувшийся страшным сном для обоих. Экстремальное выживание в лесу и знакомство с язычниками — лишь часть испытаний, которые встретятся на их пути. Билеты стоят от 290 до 800 рублей