rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 07:02

Published 20 декабря, 07:02

Modified 20 декабря, 07:04

Updated 20 декабря, 07:04

Съедобный театр и секреты Рождества: куда сходить в Ростове-на-Дону на выходных

Съедобный театр и секреты Рождества: куда сходить в Ростове-на-Дону на выходных

20 декабря 2024, 07:02
Фото: Шедеврум. Съедобный театр и секреты Рождества: куда сходить в Ростове-на-Дону на выходных
На этих выходных кинотеатры Ростова будут крутить новогодние и фантазийные комедии, театры покажут абсурдные и уникальные постановки, а творческие пространства позволят попробовать себя в роли художника или эксперта в истории Рождества. Читайте о мероприятиях в городе в афише RostovGazeta.

Фильмы

19 декабря в прокат вышел полнометражный комедийный фильм «Домовенок Кузя» (6+). Любимый персонаж советских мультфильмов оказался в большой передряге. Он попал в плен Бабы-Яги, однако Кузе удается сбежать. Домовой попадает в дом маленькой девочки по имени Наташа и ее родителей. Кажется, что все самое страшное позади, а цель уже близка, но на поиски Кузи и волшебного сундука в реальный мир проникает Баба-Яга. И она не уйдет, пока не воплотит в жизнь свои коварные планы. Стоимость билета варьируется от 220 до 1000 рублей.

«Домовенок Кузя» (6+), 2024 г., реж. В. Лакисов«Домовенок Кузя» (6+), 2024 г., реж. В. Лакисов
«Домовенок Кузя» (6+), 2024 г., реж. В. Лакисов. Фото: Кинопоиск

В новой российской комедии «Братья» (12+) Денис Дорохов примерит на себя роль опасно больного сочинского парня Славика, который срочно нуждается в родственнике-доноре. Единственная его надежда — это внезапно обретенный брат. Оказывается, что его родственник очень знаменит, ведь это сам Филипп Киркоров. Славик готов пойти на все ради встречи с ним, но ведь он даже и представить себе не мог, к чему приведет его план, обернувшийся страшным сном для обоих. Экстремальное выживание в лесу и знакомство с язычниками — лишь часть испытаний, которые встретятся на их пути. Билеты стоят от 290 до 800 рублей

В этом году вышла еще одна часть бессмертной новогодней саги «Елки 11» (6+). Сюжет кинокартины расскажет о судьбах многих людей из разных уголков страны, которые переплетутся самым неожиданным образом, чтобы поздравить одинокую учительницу Валентину Михайловну с Новым годом. Всем им предстоит осознать нечто важное и сделать правильный выбор, чтобы вступить в 2025 год с новыми надеждами. Стоит сказать, что в фильме снялись Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев и даже турецкий актер Бурак Озчивит. Билет можно купить за 220 — 950 рублей.

Неожиданное потепление до +8 градусов накроет Ростов-на-Дону
Узнать подробнее

Театр

В субботу, 21 декабря, в 19.00 мск театр Линии представит спектакль «Хармс» (16+), названный в честь автора сборника рассказов «Случаи». Постановка совместит в себе все 30 коротких пьес и произведений из данного сборника. В нём нет единого сюжета, зато есть множество разных происшествий. Действия персонажей совершенно непредсказуемы и абсурдны, а рассказы переплетаются в одну большую фантазию, что и делает постановку прекрасной. В спектакле заняты студенты Ростовского-на-Дону филиала ВГИК под руководством режиссера Андрея Бахарева.

В воскресенье, 22 декабря, 22.00 мск театр Линии также погрузит жителей и гостей Ростова-на-Дону в мир театрального искусства. Tasty-драма «Гамлет» (18+) — это единственный и уникальный в своём роде театральный проект, где можно попробовать пьесу на вкус. Трагедия, английского писателя Уильяма Шекспира, посвящена темам мести, моральных дилемм, предательства, безумия и политических интриг — все это зрители смогут ощутить не только эмоциями, но и на вкус. Постановка предлагает оригинальную и новаторскую систему погружения зрителя в атмосферу пьесы через слуховые и вкусовые ощущения. В сторителлинге делается упор на чувства, которые главный герой испытывает в моменте, однако они не озвучиваются, зритель должен сам «сгенерировать» их посредством дегустации определённых блюд.

Тест: Скуф или пикми: а вы знаете значения самых трендовых слов 2024 года?
Узнать подробнее

Лекции и мастер-классы

Субботним вечером также можно посетить лекцию Алексея Николаева «Секреты Рождественских сюжетов» (12+). Искусствовед погрузит слушателей в мир изящного искусства и поможет понять, как Рождество вдохновило великих художников, таких как Рафаэль, Леонардо да Винчи и других, на создание шедевров, которые и по сей день вызывают восхищение и вдохновение. На лекции пройдет подробный разбор истории картин, обсуждение символики и значений рождественских тем, воплощенных творцами в своих полотнах. Помимо этого можно будет услышать увлекательные истории о том, как различные культовые сюжеты нашли отражение в произведениях искусства и как они изменялись с течением времени. Лекция пройдет в студии «Степь» на Береговой. Входной билет обойдется в 800 рублей.

Рафаэль Санти, «Поклонение волхвов», 1517–1519 гг.Рафаэль Санти, «Поклонение волхвов», 1517–1519 гг.
Рафаэль Санти, «Поклонение волхвов», 1517–1519 гг.. Фото: wikimedia.org

Кроме того, в субботу днем можно отправится на мастер-класс «Новогодние игрушки Флюид Арт» (6+). В преддверии праздников дончанам предлагается овладеть уникальной техникой рисования жидким акрилом, что позволит каждому изготовить свою особенную елочку. Художник-смолянист поможет создать уникальное сочетание красок и волшебных узоров. Отметим, что Флюид Арт — вид искусства, не требующий специальных навыков или образования. Мастер-класс пройдет в театре «Жили-были сказки» на Волкова. Билет можно купить за 1500 рублей.

Читайте также:
Козни Снежной Королевы и новогодний этикет: куда сходить в Ростове на выходныхПреступное прошлое города и тревожное расстройство: куда сходить в Ростове в выходныеЕсть пироги с чаем и бежать от карт Таро: чем заняться в Ростове 23 и 24 ноября
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Кинотеатры#Поставки#Мастер-классы#Театр#Лекции#Афиша
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика