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Posted 20 декабря, 11:58

Published 20 декабря, 11:58

Modified 20 декабря, 12:28

Updated 20 декабря, 12:28

Совет муфтиев России — ДУМ РФ предложили признать экстремистской организацией

Совет муфтиев России — ДУМ РФ предложили признать экстремистской организацией

20 декабря 2024, 11:58
Фото: wikimedia.org. Фото для иллюстрации. Совет муфтиев России — ДУМ РФ предложили признать экстремистской организацией
Полковник запаса первый министр госбезопасности ДНР высказался о «разрешении» муфтия Москвы на многоженство. По словам Андрея Пинчука, это прямо противоречит Конституции РФ, а значит, организация, которую представляет муфтий, автоматически должна прекратить существование.

Полковник запаса отметил, что в споры религиозного характера между течениями вникать не нужно — с этим мусульмане разберутся и сами. Однако есть очевидный вопрос угрозы, касающийся России. Речь идет об экстремистских радикальных формах ислама, которые не имеют никакого отношения к традиционному.

— И тем очевиднее, что именно представители традиционного ислама должны быть первыми, кто с этим экстремизмом борется, — цитирует Андрея Пинчука «ZOV ДНР». — И соответствие той или иной религиозной организации (подчеркиваю — религиозной, так как между верой и религией есть существенная разница), является участие в продвижении наших интересов. И такие организации как Духовное управление мусульман России очевидно должны были бы иметь в своей структуре органы по профилактике экстремизма, по его недопущению, по искоренению экстремизма.
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А самый важный момент, по мнению Пинчука, — противоречие Конституции в заявлении о многоженстве.

А самый важный момент, по мнению Пинчука, — противоречие Конституции в заявлении о многоженстве.А самый важный момент, по мнению Пинчука, — противоречие Конституции в заявлении о многоженстве.
А самый важный момент, по мнению Пинчука, — противоречие Конституции в заявлении о многоженстве.. Фото: 1MI
— Любая организация, которая делает громкие заявления, прямо противоречащие Конституции, должна автоматически прекращать свое существование. К ним относится и заявление о допустимости многоженства в России, — отметил полковник запаса.

По Конституции семьей считается союз мужчины и женщины. А заявления о многоженстве, по мнению спикера, подрывают этот закон. Об опасности экстремизма и странных заявлениях и Совета муфтиев, и ДУМ писал исламовед Роман Силантьев, обращаясь к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Автор считал, что данные структуры якобы намного чаще других организаций появляются в криминальной хронике и громких скандалах. А ДУМ, дескать, высказывается в поддержку экстремистских движений, пишут СМИ.

В 2024 году среди ДУМ и Совета муфтиев прошел ряд задержаний. ФСБ взяли трех имамов, которые отправили в признанную террористической и запрещённую на территории РФ организацию почти три десятка человек.

— Вышеизложенных фактов достаточно для того, что признать тандем Совет муфтиев России — ДУМ РФ экстремистской организацией, — заявил исламовед Роман Силантьев.

*признана террористической и запрещена в РФ.

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