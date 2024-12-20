Совет муфтиев России — ДУМ РФ предложили признать экстремистской организацией

Полковник запаса отметил, что в споры религиозного характера между течениями вникать не нужно — с этим мусульмане разберутся и сами. Однако есть очевидный вопрос угрозы, касающийся России. Речь идет об экстремистских радикальных формах ислама, которые не имеют никакого отношения к традиционному.