Трехэтажный склад с электроникой сгорел в Ростове-на-Дону

Posted 20 декабря, 05:40
Published 20 декабря, 05:40
Modified 20 декабря, 05:47
Updated 20 декабря, 05:47
ЧП случилось на улице Красноводской, 8/7 около 02.00 мск 20 декабря. Огонь быстро распространялся по складу с электрооборудованием, уничтожая все на своем пути.
На место направили 55 спасателей на 15 автоцистернах. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, к 4 часам утра удалось локализовать пламя. Его удерживали на площади порядка 800 квадратных метров.
— Паленой электропроводкой воняло аж на Ленина, — поделились в соцсетях местные жители.
Ранее в Ростове сгорел дом на улице Амбулаторной.