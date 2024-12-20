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Posted 20 декабря, 05:40

Published 20 декабря, 05:40

Modified 20 декабря, 05:47

Updated 20 декабря, 05:47

Трехэтажный склад электрооборудования сгорел в Ростовсе

Трехэтажный склад с электроникой сгорел в Ростове-на-Дону

20 декабря 2024, 05:40
Фото: 1MI. Трехэтажный склад электрооборудования сгорел в Ростовсе
В Ростове произошел крупный пожар на складе электрооборудования. Огонь уничтожил трехэтажное здание, оставив от него лишь обугленные стены.

ЧП случилось на улице Красноводской, 8/7 около 02.00 мск 20 декабря. Огонь быстро распространялся по складу с электрооборудованием, уничтожая все на своем пути.

На место направили 55 спасателей на 15 автоцистернах. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, к 4 часам утра удалось локализовать пламя. Его удерживали на площади порядка 800 квадратных метров.

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— Паленой электропроводкой воняло аж на Ленина, — поделились в соцсетях местные жители.

Ранее в Ростове сгорел дом на улице Амбулаторной.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Пожар#ЧП#Спасатели#Ростов
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