Турагент рассказал, почему ростовчане не отказываются от поездки в загрязненную Анапу

Турагент рассказал, почему ростовчане не отказываются от поездки в Анапу

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Директор турагентства Максим Гурин сообщил RostovGazeta, что к лету никаких следов аварии на пляжах Анапы не останется. И сегодня ростовчане не отказываются от своих планов встретить Новый год на морском курорте.