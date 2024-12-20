Турагент рассказал, почему ростовчане не отказываются от поездки в загрязненную Анапу

Posted 20 декабря, 17:53
Published 20 декабря, 17:53
Modified 20 декабря, 17:56
Updated 20 декабря, 17:56
Из-за аварии трех танкеров в Керченском заливе, полоса загрязнения мазутом на пляжах Анапы достигла 50 километров. Экологи высказывают мнение, что про летний отдых здесь можно забыть.
«Но методы очищения есть разные. Сильно загрязненный грунт увезут, чистый песок привезут. Да и в море, думаю, применят какие-то химические вещества, чтобы нейтрализовать мазут. Сейчас на побережье ведется большая работа, брошены силы на устранение последствий аварии. К лету, думаю, все последствия будут устранены», — высказывает мнение Максим Гурин.
Собеседник уверен, что грядущим летом ростовчане вполне смогут отдыхать на море в Анапе. Да и сегодня интерес к турам на Новый год у ростовских путешественников не утихает.
«Зимой море не сильно актуально. Большую часть времени на Новый год отдыхающие проводят в отелях. Поэтому и сегодня люди звонят, интересуются, работают ли отели в Анапе. Отказов от туров у нас нет», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове-на-Дону развернули оперштаб после крушения танкеров в Керчи.