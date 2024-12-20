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Posted 20 декабря, 17:59

Published 20 декабря, 17:59

Modified 20 декабря, 18:01

Updated 20 декабря, 18:01

Урбанист объяснил, почему Ростов не будет строить метро вслед за Краснодаром

Урбанист объяснил, почему Ростов не будет строить метро вслед за Краснодаром

20 декабря 2024, 17:59
Фото: 1MI. Урбанист объяснил, почему Ростов не будет строить метро вслед за Краснодаром
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Эксклюзив
Метро с короткими ветками и малым пассажиропотоком — неудачная идея, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский урбанист Артемий Зайцев

Урбанист Артемий Зайцев отмечает, что в Краснодаре проекту метро «НаземКА» (Наземное метро Краснодарской агломерации) авторы сделали удачный пиар.

«Маршруты электричек по типу МЦД включили в генплан города ещё в 2019 году. Этот проект более обоснован для получения госфинансирования, чем метро», — рассказывает эксперт.

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По мнению Артемия Зайцева, метро на коротких расстояниях и с небольшим пассажиропотоком проигрывает трамваям или автобусам на выделенных полосах.

«В Краснодаре тоже есть мечтатели о метро. Ростов-на-Дону переболел этой заразой и теперь мы восстанавливаем трамвай. А в Краснодаре рисуют прожекты», — заключает эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что электрички «Ростов — Краснодар» решили временно отменить.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Метро в Ростове#Метро
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