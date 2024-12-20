Урбанист объяснил, почему Ростов не будет строить метро вслед за Краснодаром

Posted 20 декабря, 17:59
Published 20 декабря, 17:59
Modified 20 декабря, 18:01
Updated 20 декабря, 18:01
Урбанист Артемий Зайцев отмечает, что в Краснодаре проекту метро «НаземКА» (Наземное метро Краснодарской агломерации) авторы сделали удачный пиар.
«Маршруты электричек по типу МЦД включили в генплан города ещё в 2019 году. Этот проект более обоснован для получения госфинансирования, чем метро», — рассказывает эксперт.
По мнению Артемия Зайцева, метро на коротких расстояниях и с небольшим пассажиропотоком проигрывает трамваям или автобусам на выделенных полосах.
«В Краснодаре тоже есть мечтатели о метро. Ростов-на-Дону переболел этой заразой и теперь мы восстанавливаем трамвай. А в Краснодаре рисуют прожекты», — заключает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что электрички «Ростов — Краснодар» решили временно отменить.