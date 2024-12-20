В Донецке обсудили меры по улучшению инвестиционного климата в республике

Руководитель центра «Мой бизнес» в ДНР Любовь Луговая объявила о планах по поддержке малых и средних предприятий в части привлечения необходимых финансовых ресурсов через предоставленные фондом поручительства. По ее данным, общий объем поручительств, предусмотренный в сотрудничестве со Сбербанком, составит 100 миллионов рублей. И в самое ближайшее время эта сумма может увеличиться в пять раз. Она также выразила уверенность, что совместные усилия по повышению осведомленности о новых возможностях поддержки помогут вывести бизнес в ДНР на новый уровень.