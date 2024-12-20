В Донецке обсудили меры по улучшению инвестиционного климата в республике

Posted 20 декабря, 07:58
Published 20 декабря, 07:58
Modified 20 декабря, 08:00
Updated 20 декабря, 08:00
Документ предполагает всестороннюю работу по привлечению гарантий от центра для содействия в кредитовании как малых, так и средних предпринимателей, а также направлен на повышение осведомленности жителей ДНР и предпринимателей о возможностях для развития в регионе.
Управляющий головным отделением Сбербанка по ДНР Евгений Серяпин сообщил, что в настоящее время в банке рассматривается множество заявок от субъектов МСП на сумму, превышающую 5,2 млрд рублей. Он подчеркнул, что подписанное соглашение является продолжением совместных усилий с центром по улучшению условий кредитования для предпринимателей в ДНР и развитию программ поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне. Серяпин также выразил намерение увеличить количество и географию встреч с бизнес-сообществом региона, что будет способствовать повышению финансовой грамотности жителей исторических территорий РФ.
Руководитель центра «Мой бизнес» в ДНР Любовь Луговая объявила о планах по поддержке малых и средних предприятий в части привлечения необходимых финансовых ресурсов через предоставленные фондом поручительства. По ее данным, общий объем поручительств, предусмотренный в сотрудничестве со Сбербанком, составит 100 миллионов рублей. И в самое ближайшее время эта сумма может увеличиться в пять раз. Она также выразила уверенность, что совместные усилия по повышению осведомленности о новых возможностях поддержки помогут вывести бизнес в ДНР на новый уровень.