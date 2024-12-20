В ответ на удар по комбинату Каменскому атаковали пункт управления СБУ

Posted 20 декабря, 08:38
Published 20 декабря, 08:38
Modified 20 декабря, 08:42
Updated 20 декабря, 08:42
На комбинате «Каменский» получила повреждения хозяйственная постройка в результате ракетной атаки 18 декабря. Тогда же в после удара с воздуха загорелся частный дом в хуторе Малая Каменка, вынесло стекла в другом здании.
В тот день ВСУ запустили 10 ракет. Шесть ATACMS и три Storm Shadow сразу сбили в воздухе. Еще одну британскую крылатую ракету отклонили от курса, из-за чего та упала на территории предприятия.
Утром 20 декабря Минобороны заявило об ответном ударе. По информации ведомства, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по пункту управления СБУ. Так же под атаку попали позиции зенитного комплекса Patriot, а также киевское конструкторское бюро «Луч», где проектировали и производили ракетные комплексы «Нептун», «Ольха».
Предварительно, российские ракеты достигли всех целей — объекты поражены.