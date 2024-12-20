rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 08:38

Published 20 декабря, 08:38

Modified 20 декабря, 08:42

Updated 20 декабря, 08:42

В ответ на удар по комбинату Каменскому атаковали пункт управления СБУ

В ответ на удар по комбинату Каменскому атаковали пункт управления СБУ

20 декабря 2024, 08:38
Фото: mil.ru. В ответ на удар по комбинату Каменскому атаковали пункт управления СБУ
В Министерстве обороны России заявили об ответном ударе по Украине после атаки Каменска в Ростовской области. Информация об этом появилась 20 декабря.

На комбинате «Каменский» получила повреждения хозяйственная постройка в результате ракетной атаки 18 декабря. Тогда же в после удара с воздуха загорелся частный дом в хуторе Малая Каменка, вынесло стекла в другом здании.

В тот день ВСУ запустили 10 ракет. Шесть ATACMS и три Storm Shadow сразу сбили в воздухе. Еще одну британскую крылатую ракету отклонили от курса, из-за чего та упала на территории предприятия.

Стало известно, что являлось целью американских ракет ATACMS в Таганроге
Узнать подробнее

Утром 20 декабря Минобороны заявило об ответном ударе. По информации ведомства, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по пункту управления СБУ. Так же под атаку попали позиции зенитного комплекса Patriot, а также киевское конструкторское бюро «Луч», где проектировали и производили ракетные комплексы «Нептун», «Ольха».

Предварительно, российские ракеты достигли всех целей — объекты поражены.

Читайте также:
Стало известно, что было целью ракетной атаки на Каменск-Шахтинский 18 декабряМинобороны РФ сообщило о повреждениях на комбинате «Каменском» после атаки ракетКаменск-Шахтинский 18 декабря атаковали ракетами ATACMS и Storm Shadow
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ВСУ#Киев#Storm Shadow#СБУ#Минобороны России#Ракетная атака#ATACMS
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика