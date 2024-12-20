В Ростове-на-Дону продают памятник архитектуры за 250 млн рублей

Posted 20 декабря, 14:06
Published 20 декабря, 14:06
Modified 20 декабря, 14:08
Updated 20 декабря, 14:08
На сервисе объявлений появилось сообщение о продаже памятника архитектуры — трехэтажного здания, расположенного по адресу проспект Буденновский, 27
В доме на Буденновском, 27 ранее располагалось административное здание «Заготзерно». Дом площадью 2004,8 квадратных метров был отреставрирован в 1950 году.
Здание на 95% заполнено арендаторами, средняя ставка составляет 700 рублей за квадратный метр. Кроме того, памятник архитектуры имеет отдельный вход, запасной выход, закрытую прилегающую территорию, зону парковки, коммуникации, сплит-системы, пожарную сигнализацию, телефон и интернет.
Добавим, что покупателю здание обойдется в 250 миллионов рублей (124,7 тысячи рублей за один «квадрат»). Ранее это здание пытались продать в мае за ту же стоимость, но покупателя так и не нашли.
До этого на просторах интернета продавали очки ростовского маньяка Чикатило. Аксессуар стоит 20 миллионов.