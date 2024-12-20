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Posted 20 декабря, 14:06

Published 20 декабря, 14:06

Modified 20 декабря, 14:08

Updated 20 декабря, 14:08

В центре Ростова-на-Дону продают памятник архитектуры за 250 млн рублей

В Ростове-на-Дону продают памятник архитектуры за 250 млн рублей

20 декабря 2024, 14:06
Фото: Авито. В центре Ростова-на-Дону продают памятник архитектуры за 250 млн рублей
В Ростове-на-Дону выставили на продажу трехэтажное здание на Буденновском проспекте, которое является объектом культурного наследия. Предложение опубликовано на известном сайте объявлений.

На сервисе объявлений появилось сообщение о продаже памятника архитектуры — трехэтажного здания, расположенного по адресу проспект Буденновский, 27

В доме на Буденновском, 27 ранее располагалось административное здание «Заготзерно». Дом площадью 2004,8 квадратных метров был отреставрирован в 1950 году.

Здание на 95% заполнено арендаторами, средняя ставка составляет 700 рублей за квадратный метр. Кроме того, памятник архитектуры имеет отдельный вход, запасной выход, закрытую прилегающую территорию, зону парковки, коммуникации, сплит-системы, пожарную сигнализацию, телефон и интернет.

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Фото: Авито

Добавим, что покупателю здание обойдется в 250 миллионов рублей (124,7 тысячи рублей за один «квадрат»). Ранее это здание пытались продать в мае за ту же стоимость, но покупателя так и не нашли.

До этого на просторах интернета продавали очки ростовского маньяка Чикатило. Аксессуар стоит 20 миллионов.

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