В Ростове-на-Дону умер бывший главврач ЦГБ им. Семашко

Posted 20 декабря, 09:02
Published 20 декабря, 09:02
Modified 20 декабря, 09:04
Updated 20 декабря, 09:04
Сообщается, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.
Виталий Жданов — кандидат медицинских наук и заслуженный врач России. Ранее он возглавлял Центральную городскую больницу им. Семашко в Ростове.
Окончил Ростовский государственный мединститут по специальности «Санитария». В 1972 году был назначен в Дигорской санэпидстанции Северо-Осетинской ССР главным врачом. Также в в разные годы он был главврачом в Противотуберкулёзном диспансере, поликлинике № 11.
Известно, что за время карьеры он получил почетный знак «Отличник здравоохранения» и Государственные награды «За заслуги перед Отечеством».