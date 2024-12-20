В Ростове-на-Дону умер бывший главврач ЦГБ им. Семашко

Окончил Ростовский государственный мединститут по специальности «Санитария». В 1972 году был назначен в Дигорской санэпидстанции Северо-Осетинской ССР главным врачом. Также в в разные годы он был главврачом в Противотуберкулёзном диспансере, поликлинике № 11.