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Posted 20 декабря, 09:02

Published 20 декабря, 09:02

Modified 20 декабря, 09:04

Updated 20 декабря, 09:04

В Ростове умер бывший главврач ЦГБ

В Ростове-на-Дону умер бывший главврач ЦГБ им. Семашко

20 декабря 2024, 09:02
Фото: rostovgazeta.ru. В Ростове умер бывший главврач ЦГБ
В четверг, 19 декабря, скончался бывший главный врач ЦГБ Ростова-на-Дону — Виталий Жданов. Ему было 77 лет. Информация об этом появилась на сайте администрации города.

Сообщается, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Виталий Жданов — кандидат медицинских наук и заслуженный врач России. Ранее он возглавлял Центральную городскую больницу им. Семашко в Ростове.

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Виталий Жданов — кандидат медицинских наук и заслуженный врач России.Виталий Жданов — кандидат медицинских наук и заслуженный врач России.
Виталий Жданов — кандидат медицинских наук и заслуженный врач России.. Фото: rostov-gorod.ru

Окончил Ростовский государственный мединститут по специальности «Санитария». В 1972 году был назначен в Дигорской санэпидстанции Северо-Осетинской ССР главным врачом. Также в в разные годы он был главврачом в Противотуберкулёзном диспансере, поликлинике № 11.

Известно, что за время карьеры он получил почетный знак «Отличник здравоохранения» и Государственные награды «За заслуги перед Отечеством».

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