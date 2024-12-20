В Ростове ввели режим экстренного реагирования из-за воздушной опасности

Posted 20 декабря, 16:34
Published 20 декабря, 16:34
Modified 20 декабря, 16:36
Updated 20 декабря, 16:36
На внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций было принято решение о введении на территории Ростова-на-Дону режим повышенной готовности. Он будет действовать с пятницы, 20 декабря, 18.30 мск до субботы, 21 декабря, 10.00 мск.
Все силы и средства городского звена РСЧС в это время работают в режиме экстренного реагирования.
В это время могут активироваться сигналы о воздушной опасности. В таком случае жителям донской столицы будет необходимо спрятаться в укрытии или закрыться в помещении без окон.
Добавим, что особый режим введен из-за повышенного уровня воздушной опасности.
Ранее Минобороны сообщило об ответе на атаку в Каменске ракетами ATACMS и Storm Shadow