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Posted 20 декабря, 16:34

Published 20 декабря, 16:34

Modified 20 декабря, 16:36

Updated 20 декабря, 16:36

В Ростове ввели режим экстренного реагирования из-за воздушной опасности

В Ростове ввели режим экстренного реагирования из-за воздушной опасности

20 декабря 2024, 16:34
Фото: Изображение Midjourney. В Ростове ввели режим экстренного реагирования из-за воздушной опасности
В Ростове-на-Дону с 18.30 мск 20 декабря начал действовать режим повышенной готовности из-за высокого уровня воздушной опасности, сообщает глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

На внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций было принято решение о введении на территории Ростова-на-Дону режим повышенной готовности. Он будет действовать с пятницы, 20 декабря, 18.30 мск до субботы, 21 декабря, 10.00 мск.

Все силы и средства городского звена РСЧС в это время работают в режиме экстренного реагирования.

В это время могут активироваться сигналы о воздушной опасности. В таком случае жителям донской столицы будет необходимо спрятаться в укрытии или закрыться в помещении без окон.

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Добавим, что особый режим введен из-за повышенного уровня воздушной опасности.

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