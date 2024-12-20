В Ростовской области на работу ищут знатока Покемонов. Что ему придется делать?

Команда геймеров в Ростове находится в поиске бустера. Зарплата специалиста в этой сфере — от 50 тысяч рублей. В его задачи входят управление техникой, создание описаний и размещение товаров на сайте. От бустера требуются навыки работы с компьютерами и игровой опыт. Особенное предпочтение работодатель отдает кандидатам, игравшим в Pokemon Go.