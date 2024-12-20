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Posted 20 декабря, 12:27

Published 20 декабря, 12:27

Modified 20 декабря, 12:29

Updated 20 декабря, 12:29

Свечевар и бустер: аналитики назвали необычные вакансии в Ростовской области

В Ростовской области на работу ищут знатока Покемонов. Что ему придется делать?

20 декабря 2024, 12:27
Фото: Шедеврум. Свечевар и бустер: аналитики назвали необычные вакансии в Ростовской области

В Ростове ищут свечевара на зарплату от 50 тысяч рублей

В Ростовской области составили список необычных вакансий декабря, в которые попали свечевар и бустер. О том, какую зарплату предлагают этим специалистам, рассказали аналитики.

В декабре аналитики hh.ru выяснили, каких необычных специалистов ищут работодатели региона.

Так, в донскую IT-компанию требуется пресейл-инженер, которому готовы выплачивать от 65 тысяч рублей. Его задачами являются консультации, чат-поддержка, а также обучение. Специалист должен обладать знаниями интернет-технологий, иметь средний уровень английского и навыки администрирования серверов.

Также в Ростове ищут свечевара. Ему готовы платить от 50 тысяч рублей. В обязанности специалиста входят создание свечей, подготовка материалов, наклейка этикеток, упаковка и маркировка заказов. От работника требуют многозадачность, аккуратность и внимательность. Опыт при этом не обязателен.

Команда геймеров в Ростове находится в поиске бустера. Зарплата специалиста в этой сфере — от 50 тысяч рублей. В его задачи входят управление техникой, создание описаний и размещение товаров на сайте. От бустера требуются навыки работы с компьютерами и игровой опыт. Особенное предпочтение работодатель отдает кандидатам, игравшим в Pokemon Go.

т бустера требуются навыки работы с компьютерами и игровой опыт.т бустера требуются навыки работы с компьютерами и игровой опыт.
т бустера требуются навыки работы с компьютерами и игровой опыт.. Фото: 1MI

Еще одну необычную вакансию разместили в Ростове. Работодатель ищет медника на зарплату более 68 тысяч рублей. Специалист должен иметь опыт работы от трех лет и среднее техническое образование. В его обязанности входит выполнение медницких работ, пайка швов и испытательные работы.

Также в донской столице ищут ассистента блогера на зарплатой от 70 тысяч рублей. Среди обязанностей − составление расписания, общение с брендами, подготовка к съемкам и написание текстов. Нужны креативность, навыки в сфере фотографии и умение работать в многозадачном режиме.

Ранее стало известно о самых высокооплачиваемых специальностях в Ростовской области.

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