В Ростовской области на работу ищут знатока Покемонов. Что ему придется делать?

Posted 20 декабря, 12:27
Published 20 декабря, 12:27
Modified 20 декабря, 12:29
Updated 20 декабря, 12:29
В декабре аналитики hh.ru выяснили, каких необычных специалистов ищут работодатели региона.
Так, в донскую IT-компанию требуется пресейл-инженер, которому готовы выплачивать от 65 тысяч рублей. Его задачами являются консультации, чат-поддержка, а также обучение. Специалист должен обладать знаниями интернет-технологий, иметь средний уровень английского и навыки администрирования серверов.
Также в Ростове ищут свечевара. Ему готовы платить от 50 тысяч рублей. В обязанности специалиста входят создание свечей, подготовка материалов, наклейка этикеток, упаковка и маркировка заказов. От работника требуют многозадачность, аккуратность и внимательность. Опыт при этом не обязателен.
Команда геймеров в Ростове находится в поиске бустера. Зарплата специалиста в этой сфере — от 50 тысяч рублей. В его задачи входят управление техникой, создание описаний и размещение товаров на сайте. От бустера требуются навыки работы с компьютерами и игровой опыт. Особенное предпочтение работодатель отдает кандидатам, игравшим в Pokemon Go.
Еще одну необычную вакансию разместили в Ростове. Работодатель ищет медника на зарплату более 68 тысяч рублей. Специалист должен иметь опыт работы от трех лет и среднее техническое образование. В его обязанности входит выполнение медницких работ, пайка швов и испытательные работы.
Также в донской столице ищут ассистента блогера на зарплатой от 70 тысяч рублей. Среди обязанностей − составление расписания, общение с брендами, подготовка к съемкам и написание текстов. Нужны креативность, навыки в сфере фотографии и умение работать в многозадачном режиме.