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Posted 20 декабря, 12:25

Published 20 декабря, 12:25

Modified 20 декабря, 12:27

Updated 20 декабря, 12:27

Замглавы администрации Ростова нашел виновников огромных очередей на остановках

Власти Ростова назвали виновных в столпотворениях на остановках

20 декабря 2024, 12:25
Фото: 1MI. Замглавы администрации Ростова нашел виновников огромных очередей на остановках
На западном развороте в районе Центрального рынка за полчаса может собраться огромное количество желающих уехать. О том, кто виноват в этом, сообщил Donnews со ссылкой на замглавы администрации Ростова-на-Дону Дмитрия Симкова.

Сообщается, что очереди собираются из-за нехватки водителей общественного транспорта, из-за чего перевозчики уменьшают количество автобусов в часы пик.

Несмотря на это, Дмитрий Симков отметил, что в огромных очередях на остановках виноваты и сами пассажиры. По его словам, многие из них попросту не хотят ехать стоя и ждут следующего автобуса, чтобы сесть.

Также замглавы отметил, что в Ростове не хватает водителей общественного транспорта, несмотря на высокую зарплату — до 200 тысяч рублей.

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Ранее в Минтрансе Ростовской области разработали план по повышению зарплат для водителей общественного транспорта.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Автобусы#Общественный транспорт#Пассажиры#Водители#Очереди
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