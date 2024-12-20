Власти Ростова назвали виновных в столпотворениях на остановках

Posted 20 декабря, 12:25
Published 20 декабря, 12:25
Modified 20 декабря, 12:27
Updated 20 декабря, 12:27
Сообщается, что очереди собираются из-за нехватки водителей общественного транспорта, из-за чего перевозчики уменьшают количество автобусов в часы пик.
Несмотря на это, Дмитрий Симков отметил, что в огромных очередях на остановках виноваты и сами пассажиры. По его словам, многие из них попросту не хотят ехать стоя и ждут следующего автобуса, чтобы сесть.
Также замглавы отметил, что в Ростове не хватает водителей общественного транспорта, несмотря на высокую зарплату — до 200 тысяч рублей.
Ранее в Минтрансе Ростовской области разработали план по повышению зарплат для водителей общественного транспорта.