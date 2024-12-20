Водитель сбил 11-летнюю школьницу на пешеходном переходе в Ростове

Posted 20 декабря, 15:55
Published 20 декабря, 15:55
Modified 20 декабря, 15:57
Updated 20 декабря, 15:57
Авария произошла днем 20 декабря на Западном в Ростове-на-Дону. 50-летний водитель Daewoo Nexia двигался по дороге на улице Мичуринской и не затормозил около нерегулируемого пешеходного перехода, по которому шла 11-летняя девочка. Наезда избежать не удалось, и ребенок получил травмы.
Скорая помощь забрала школьницу в больницу, а полицейские приступили к выяснению обстоятельств ДТП.
До этого крупнотоннажный грузовой автомобиль насмерть сбил пешехода, нарушившего ПДД, в Ростовской области. Подробнее о произошедшем в материале RostovGazeta.