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Posted 20 декабря, 15:55

Published 20 декабря, 15:55

Modified 20 декабря, 15:57

Updated 20 декабря, 15:57

Водитель иномарки сбила 11-летнего ребенка в Ростове-на-Дону

Водитель сбил 11-летнюю школьницу на пешеходном переходе в Ростове

20 декабря 2024, 15:55
Фото: 1MI. Водитель иномарки сбила 11-летнего ребенка в Ростове-на-Дону
В Ростовской области произошло еще одно ДТП с участием пешехода. В этот раз под колеса авто попала школьница в Ростове-на-Дону, информирует Госавтоинспекция региона.

Авария произошла днем 20 декабря на Западном в Ростове-на-Дону. 50-летний водитель Daewoo Nexia двигался по дороге на улице Мичуринской и не затормозил около нерегулируемого пешеходного перехода, по которому шла 11-летняя девочка. Наезда избежать не удалось, и ребенок получил травмы.

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Скорая помощь забрала школьницу в больницу, а полицейские приступили к выяснению обстоятельств ДТП.

До этого крупнотоннажный грузовой автомобиль насмерть сбил пешехода, нарушившего ПДД, в Ростовской области. Подробнее о произошедшем в материале RostovGazeta.

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