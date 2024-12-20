«Воздух станет чище»: увеличение штрафа для большегрузов разгрузит дороги Ростова

Эксперт считает, что сумма штрафа в размере 500 рублей за проезд фуры под знак в городе ничтожно мала. А тем более, если оплатить штраф в течение двух недель, сумма штрафа и вовсе обойдется 250 рублей. Конечно же, водителям легче заплатить этот штраф и продолжить движение в центральную часть города, чем ехать в обход.