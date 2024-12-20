«Воздух станет чище»: увеличение штрафа для большегрузов разгрузит дороги Ростова

Posted 20 декабря, 09:38
Published 20 декабря, 09:38
Modified 20 декабря, 09:40
Updated 20 декабря, 09:40
Известно, что владельцы грузовиков обязаны компенсировать ущерб, наносимый дорогам. Но многие считают, что выгоднее заплатить штраф. Чтобы этого не происходило, планируется в 10 раз повысить штрафы за правонарушения.
Так, с 1 января 2025 года штрафы за проезд большегрузов под запрещающий знак в Ростове, вырастут с 500 рублей до пяти тысяч. А за повторный проезд — до 10-и тысяч рублей.
«Немаловажно, что инициатива увеличить штрафы за проезд большегрузов по дорогам городов под запретительные знаки, вышла на федеральный уровень из Ростовской области — из стен донского парламента. Это уже не первый случай, когда донские инициативы становятся федеральными», — отмечает политолог Александр Сухарь.
Собеседник напоминает, что ранее в Ростове предпринимались разные попытки ограничить проезд большегрузов по городским дорогам. Сперва были прописаны определенные часы, когда фуры могли заезжать в город. Потом установили дорожные знаки. Но водители продолжали многократно нарушать правила.
«Только за 2024 год, по официальным данным ГАИ, было зафиксировано более 170 тысяч таких нарушений. Представляете масштаб? С одной стороны, это колоссально ухудшает экологию. С другой, большегрузы — это серьезная проблема для наших дорог. Они являются фактором постоянных заторов на городских дорогах. А из-за этого, к тому же, у нас не только страдает качество дорог, но и растут расходы на ремонт», — констатирует политолог.
Эксперт считает, что сумма штрафа в размере 500 рублей за проезд фуры под знак в городе ничтожно мала. А тем более, если оплатить штраф в течение двух недель, сумма штрафа и вовсе обойдется 250 рублей. Конечно же, водителям легче заплатить этот штраф и продолжить движение в центральную часть города, чем ехать в обход.
«Грузовой каркас в Ростовской области создается не первый год. И я надеюсь, что объездные дороги и определенные улицы, по которым грузовой транспорт будет продолжать движение, скоро появятся. Но водителям фур проще заплатить штраф и продолжить движение по привычному маршруту. Поэтому штраф действительно нужно увеличивать, чтобы он не только был пропорционален ущербу, но и позволял задуматься — стоит ли нарушать», — уверен эксперт.
Однако, по словам политолога, существует еще одна серьезная проблема, о которой заявляют сотрудники ГАИ.
«Помимо обоснованного штрафа, нужно дополнять закон наделением полномочий для сотрудников ГАИ. Потому что сегодня, выявляя нарушение, сотрудник ГАИ не имеет прав применить соответствующую меру пресечения. То есть не может задержать транспортное средство, изменить его маршрут. Соответственно, получив штраф, водитель большегруза продолжает движение по намеченному маршруту, создавая в Ростове заторы и воздействуя на экологию», — объясняет эксперт.
Спикер подчеркивает, что сотрудникам ГАИ необходимы полномочия, чтобы перенаправлять фуры в обход города по соответствующим магистралям.
Председатель Ассоциации грузоперевозчиков РФ по Южному Федеральному округу, депутат Гордумы Наталья Оськина опасается, что, несмотря на рост штрафа, большегрузы не откажутся от поездок под запрещающие знаки в городе.
По словам депутата, большим машинам все равно придется ехать по городским дорогам, чтобы доставить товары в магазины или оказать определенные услуги. И повышение штрафа, как считает собеседница, обернется тем, что увеличившиеся свои расходы большегрузы переложат на плечи простых потребителей услуг.
Депутат добавляет, что уже сегодня ей массово звонят водители ассенизаторских машин и спрашивают — что делать? Ведь в Ростове есть частный сектор, где регулярно производится выкачка выгребных ям. Отказаться от этого никак нельзя.
«Полагаю, что водители большегрузов будут получать какие-то пропуска, как это было в ковид. Но система пропусков способна привести к коррупционной составляющей в регионе. Например, их же могут продавать из-под полы. И не всем машинам, которые имеют на это право. Получается, что появится ряд машин, которые по блату или за деньги получат пропуска и точно также станут ездить по городским дорогам?» — задается вопросом Оськина.
Политолог объясняет, что повышение штрафов не коснется ассенизаторских машин и небольших грузовиков, которые развозят продукты по магазинам.
«Речь идет о большегрузах и о транзитном транспорте, который идет в новые регионы. Но мое мнение таково, что нужно отрегулировать движение любых грузовиков. Продуктовые магазины у нас сосредоточены и в центре города, и в спальных районах. В них нужно доставлять грузы. А порой даже самые небольшие грузовики на скученных улицах центра Ростова создают серьезные заторы», — резюмирует Александр Сухарь.
Ранее RostovGazeta сообщала, что с нового года повысятся штрафы и для водителей легковых автомобилей в Ростове.