Все дело в логистике: что будет после повышения штрафов для фур за проезд по Ростову

Posted 20 декабря, 07:38
Published 20 декабря, 07:38
Modified 20 декабря, 07:40
Updated 20 декабря, 07:40
Известно, что владельцы грузовиков обязаны компенсировать ущерб, наносимый дорогам. Но многие считают, что выгоднее заплатить штраф. Чтобы этого не происходило, планируется в 10 раз повысить штрафы за правонарушения.
Так, с 1 января 2025 года штрафы за проезд большегрузов под запрещающий проезд знак в Ростове, вырастут с 500 рублей до пяти тысяч. А за повторный проезд — до 10 тысяч рублей.
«Всегда нужно понимать, как в ситуации нововведения будет действовать рынок. Не ляжет ли это очередным повышением стоимости на продукты. Мы же прекрасно знаем, что большегрузам тоже не особо хочется ездить по Ростову. Особенно по тем улицам, где и на легковой машине стараешься проехать так аккуратно, чтобы не зацепить стоящие по бокам автомобили», — отмечает Сергей Левченко.
Собеседник рассказывает, что правильная позиция, которая способна освободить городские дороги от больших машин, выстроена давным-давно.
«Заключается она в развитии логистических центров, которые должны функционировать рядом с магистральными дорогами. Чтобы фура могла подъехать туда и выгрузить товар, не заезжая в город. А потом уже небольшими автомобилями развозить продукты из логистического центра по магазинам», — объясняет собеседник.
По словам правозащитника, это необходимо продумать, чтобы не получилось так, что у грузовиков просто нет выбора.
«Должна быть альтернатива, чтобы не нарушать, например, если большегрузу нужно доставить груз, условно говоря, на строительную базу в Ростове», — говорит эксперт.
Помимо развития логистических центров, спикер говорит и о необходимости эффективного контроля перегруза.
По словам собеседника, фуры нередко идут с перегрузом. Штрафы за это и сегодня существенные. Например, за большую нагрузку на ось, сумма штрафа для юрлица может исчисляться под миллион.
«Но мы же видим, что это не особо работает», — высказывает мнение правозащитник.
Спикер уверен, что контроль за весом грузовиков до самого логистического центра должны осуществлять контрольные системы электроники, встроенные вдоль дороги. И таких устройств, по словам эксперта, уже полно.
«Если фура едет с перегрузом и водитель получит штраф, безусловно, это его зона ответственности. Также и собственник карьера должен знать, что если он выпустит машину с перегрузом щебня, то пострадает не только водитель, но и сам карьер. Только в этом случае владельцы бизнеса будут контролировать вес груза, который перевозят. Все это вполне реализуемо. Но делать нужно правильно», — резюмирует Левченко.