ВТБ подводит итоги благотворительной программы «Мир без слез» 2024

«Помимо помощи больницам с обновлением медицинской инфраструктуры, мы считаем важным уделять внимание эмоциональному комфорту детей и их родителей. Ведь радостные моменты и положительный настрой помогают быстрее выздоравливать. Из года в год количество больниц-участников программы ВТБ „Мир без слёз“ растет. В этом году ими стали учреждения из 15 городов России, а в следующем мы планируем расширять географию проекта на новые города», — сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.