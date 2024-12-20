«Выкупать ипотечную ставку» предлагают риелторы покупателям квартир в Ростове

Posted 20 декабря, 09:05
Published 20 декабря, 09:05
Modified 20 декабря, 09:07
Updated 20 декабря, 09:07
По словам эксперта, стоимость аренды жилья в Ростове продолжит уверенно расти.
«Дело в том, что многие, кто хотел приобрести квартиры в ипотеку и переехать в собственное жилье, отказались от этой идеи из-за высокой ставки. Соответственно, люди остаются жить в арендованных квартирах», — отмечает Елена Загоренко.
При этом в Ростовскую область каждый год приезжают студенты, туристы. Некоторые и вовсе переезжают в столицу юга на постоянное место жительства.
Однако на рынке недвижимости Ростова появляются новые механизмы для повышения привлекательности приобретения жилья.
Одним из таких является программа по выкупу ставки. Этот механизм позволяет продать квартиру с ипотекой при сохранении новым покупателем прежней процентной ставки.
«То есть покупателю квартиры предоставляется возможность выкупить ставку. И приобрести жилье не под текущие 28%, а под те, например, 11%, по которым ранее брали квартиру в ипотеку. Эта услуга, по сути, стоит небольших денег. Но получается очень выгодна для покупателей жилья», — резюмирует риелтор.
Ранее RostovGazeta выясняла, сколько надо зарабатывать жителям Ростова, чтобы позволить себе ипотеку.