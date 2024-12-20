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Posted 20 декабря, 09:05

Published 20 декабря, 09:05

Modified 20 декабря, 09:07

Updated 20 декабря, 09:07

Риелтор прогнозирует рост цен на аренду квартир в новом году в Ростове

«Выкупать ипотечную ставку» предлагают риелторы покупателям квартир в Ростове

20 декабря 2024, 09:05
Фото: Pxhere. Риелтор прогнозирует рост цен на аренду квартир в новом году в Ростове
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Эксклюзив
Стоимость аренды жилья в Ростове растет уже сегодня. Но эта тенденция продолжится и в новом году, сообщила RostovGazeta риелтор Елена Загоренко.

По словам эксперта, стоимость аренды жилья в Ростове продолжит уверенно расти.

«Дело в том, что многие, кто хотел приобрести квартиры в ипотеку и переехать в собственное жилье, отказались от этой идеи из-за высокой ставки. Соответственно, люди остаются жить в арендованных квартирах», — отмечает Елена Загоренко.

При этом в Ростовскую область каждый год приезжают студенты, туристы. Некоторые и вовсе переезжают в столицу юга на постоянное место жительства.

Однако на рынке недвижимости Ростова появляются новые механизмы для повышения привлекательности приобретения жилья.

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Одним из таких является программа по выкупу ставки. Этот механизм позволяет продать квартиру с ипотекой при сохранении новым покупателем прежней процентной ставки.

«То есть покупателю квартиры предоставляется возможность выкупить ставку. И приобрести жилье не под текущие 28%, а под те, например, 11%, по которым ранее брали квартиру в ипотеку. Эта услуга, по сути, стоит небольших денег. Но получается очень выгодна для покупателей жилья», — резюмирует риелтор.

Ранее RostovGazeta выясняла, сколько надо зарабатывать жителям Ростова, чтобы позволить себе ипотеку.

Стало известно, сколько надо зарабатывать жителям Ростова, чтобы платить ипотеку
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