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Posted 20 декабря, 04:24

Published 20 декабря, 04:24

Modified 20 декабря, 04:24

Updated 20 декабря, 04:24

«Залеплю розетки пластилином»: жители Ростовской области возмущены ростом тарифов ЖКХ

«Залеплю розетки пластилином»: жители Ростовской области возмущены ростом тарифов ЖКХ

20 декабря 2024, 04:24
Фото: rostovgazeta.ru. «Залеплю розетки пластилином»: жители Ростовской области возмущены ростом тарифов ЖКХ
В Ростовской области с июля 2025 года тарифы на услуги ЖКХ поднимутся на 12%. Местные жители не обрадовались таким новостям.

Люди возмутились резкому скачку цен ЖКУ. Пару лет назад власти заявляли, что в 2025-м стоимость тарифов максимум повысят на 5,7%. Однако по факту индексация оказалась в два раза больше.

— На 100% пусть поднимут, что уже мелочиться. Чтоб нам жизнь медом не казалась, — иронично пишут в комментариях telegram-каналов жители Ростовской области. — Оплата за сад поднимается, коммунальные услуги тоже. Везде цены растут, за сад заплати, налоги — заплати, коммунальные услуги — заплати. Это не считая лечения и дополнительных услуг! А на что жить?
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— Как в анекдоте: в детстве я боялся темноты, а взрослый боюсь света, — шутят люди. — Платежки дорогущие
— Уже сейчас на оплату ЖКХ откладываю, собираю, на все еле хватает, — добавляют местные жители. — Выкручиваю все лампочки во всей квартире, оставлю только на кухне. Чтобы не было соблазна включать. Розетки залеплю пластилином. Воду перекрою, включу на полчаса вечером. Вот с отоплением и мусором неувязка — придется платить, не сэкономишь.

Ранее RostovGazeta перечислила города и населенные пункты Ростовской области, где больше всего увеличится плата за ЖКУ.

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