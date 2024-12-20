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Posted 20 декабря, 18:45

Published 20 декабря, 18:45

Modified 20 декабря, 18:47

Updated 20 декабря, 18:47

Жителей Ростова призвали прятаться в укрытия при сигнале о воздушной опасности

Жителей Ростова призвали прятаться в укрытия при сигнале о воздушной опасности

20 декабря 2024, 18:45
Фото: Изображение Midjourney. Жителей Ростова призвали прятаться в укрытия при сигнале о воздушной опасности
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко предупредил горожан о том, что возможно этой ночью им придётся спрятаться в укрытиях из-за повышенного уровня воздушной опасности. Сведения опубликованы в телеграм-канале главы городской управы.

На территории Ростова-на-Дону начал действовать режим повышенной готовности из-за воздушной опасности. Он будет активен до 10.00 мск 21 декабря. При реальной угрозе населению в городе начнут работать системы экстренного оповещения, и тогда ростовчанам рекомендуется укрыться.

Спрятаться можно в бомбоубежищах, подвалах зданий, подземных переходах и парковках. Если тревога настигла горожанин дома, то можно встать около несущей стены подальше от окон. Больше всего подойдет ванная, кладовая или коридор.

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Ранее один человек пострадал от обломков беспилотника под Ростовом.

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