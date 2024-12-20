Жителей Ростова призвали прятаться в укрытия при сигнале о воздушной опасности

Posted 20 декабря, 18:45
Published 20 декабря, 18:45
Modified 20 декабря, 18:47
Updated 20 декабря, 18:47
На территории Ростова-на-Дону начал действовать режим повышенной готовности из-за воздушной опасности. Он будет активен до 10.00 мск 21 декабря. При реальной угрозе населению в городе начнут работать системы экстренного оповещения, и тогда ростовчанам рекомендуется укрыться.
Спрятаться можно в бомбоубежищах, подвалах зданий, подземных переходах и парковках. Если тревога настигла горожанин дома, то можно встать около несущей стены подальше от окон. Больше всего подойдет ванная, кладовая или коридор.