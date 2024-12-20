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Posted 20 декабря, 13:55

Published 20 декабря, 13:55

Modified 20 декабря, 13:57

Updated 20 декабря, 13:57

Ростовчанка кормит своего ребенка одними фруктами

Жительница Ростова-на-Дону в поисках духовности запретила дочери пить воду

20 декабря 2024, 13:55
Фото: Pxhere. Ростовчанка кормит своего ребенка одними фруктами
В Ростове женщина держит своего ребенка на фруктовой диете и не разрешает ему пить обычную воду. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на телеграмм-канал ростовчанки.

Согласно источнику, женщина регулярно посвящает посты пользе фруктов. Она заявляет, что такая монодиета — залог здоровья и духовности человека. Кроме того, ростовчанка уточняет, что ее ребенок самостоятельно решил есть исключительно фрукты.

«Просто нужно чувствовать своих детей, что они хотят и как им лучше», — пишет женщина в своем канале.

Воду, которую пьет ребенок, ростовчанка добывает сама из плодов фруктов.

Согласно источнику, прокуратура уже организовала проверку по данному делу.

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До этого сообщалось о том, что таганроженка забила своего ребенка до смерти.

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