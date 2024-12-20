Жительница Ростова-на-Дону в поисках духовности запретила дочери пить воду

Posted 20 декабря, 13:55
Published 20 декабря, 13:55
Modified 20 декабря, 13:57
Updated 20 декабря, 13:57
Согласно источнику, женщина регулярно посвящает посты пользе фруктов. Она заявляет, что такая монодиета — залог здоровья и духовности человека. Кроме того, ростовчанка уточняет, что ее ребенок самостоятельно решил есть исключительно фрукты.
«Просто нужно чувствовать своих детей, что они хотят и как им лучше», — пишет женщина в своем канале.
Воду, которую пьет ребенок, ростовчанка добывает сама из плодов фруктов.
Согласно источнику, прокуратура уже организовала проверку по данному делу.