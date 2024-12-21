Астрономическая зима: 21 декабря будет самая длинная ночь в Ростовской области

Световой день начал стремительно сокращаться с 22 сентября, когда наступила астрономическая осень. Теперь процесс уменьшения достиг своего пика. Постепенно Солнце будет подниматься все выше, относительно горизонта. И летом, 21 июня, оно окажется выше, чем во все остальные дни. В эту дату ожидается самая короткая ночь и самый длинный день в году.