Астрономическая зима: 21 декабря будет самая длинная ночь в Ростовской области

Posted 21 декабря, 16:35
Published 21 декабря, 16:35
Modified 21 декабря, 16:37
Updated 21 декабря, 16:37
В Сочи световой день продлился 8 часов 56 минут, в Москве — 6 часов 59 минут. Однако есть города, где он оказался еще короче, например, в Архангельске — всего 3 часа 53 минуты.
— Конкретная продолжительность дня и ночи в день солнцестояния очень сильно зависит от широты места наблюдения: чем севернее расположен наблюдатель, тем меньше продолжается день, пояснил ростовский ученый. — На крайнем севере нашей страны, например, в Мурманске, ночь продолжается круглосуточно — наблюдается явление полярной ночи.
Зимнее солнцестояние наступило 21 декабря в 12:21 мск. В этот момент Солнце прошло самую южную точку эклиптики (прим. — видимый путь Солнца по небу в течение года).
— Как правило, оно наступает 21 или 22 декабря. Очень редко это астрономическое явление происходит 20 или 23 декабря. В следующий раз 20 декабря оно будет в 2080 году, а 23 декабря — только в 2303 году, — поделился Николай Дёмин.
Световой день начал стремительно сокращаться с 22 сентября, когда наступила астрономическая осень. Теперь процесс уменьшения достиг своего пика. Постепенно Солнце будет подниматься все выше, относительно горизонта. И летом, 21 июня, оно окажется выше, чем во все остальные дни. В эту дату ожидается самая короткая ночь и самый длинный день в году.