Бастрыкин заинтересовался мошенничеством при строительстве домов в Ростове

Posted 21 декабря, 05:27
Published 21 декабря, 05:27
Modified 21 декабря, 05:29
Updated 21 декабря, 05:29
В СМИ появились сообщения о том, как в Ростове обманули более 40 семей, в том числе многодетных. Горожане подписали договор на строительство частных домов с застройщиком «Капиталстрой-инвест».
Люди внесли оплату в срок, но жилья так и не получили. Из-за этого ростовчане оказались в сложной финансовой ситуации. Им приходится выплачивать ипотеку и тратиться на аренду квартир.
Несколько таких семей обратились к RostovGazeta за помощью в освещении проблемы. После публикации делом заинтересовался Александр Бастрыкин. Председатель СК России поручил провести процессуальную проверку и доложить о результатах.