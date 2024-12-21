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Posted 21 декабря, 05:27

Published 21 декабря, 05:27

Modified 21 декабря, 05:29

Updated 21 декабря, 05:29

Бастрыкин заинтересовался мошенничеством при строительстве домов в Ростове

Бастрыкин заинтересовался мошенничеством при строительстве домов в Ростове

21 декабря 2024, 05:27
Фото: Изображение Midjourney. Бастрыкин заинтересовался мошенничеством при строительстве домов в Ростове
Председатель Следкома России поручил проверить информацию о мошенничестве при строительстве частных домов в Ростове-на-Дону.

В СМИ появились сообщения о том, как в Ростове обманули более 40 семей, в том числе многодетных. Горожане подписали договор на строительство частных домов с застройщиком «Капиталстрой-инвест».

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Люди внесли оплату в срок, но жилья так и не получили. Из-за этого ростовчане оказались в сложной финансовой ситуации. Им приходится выплачивать ипотеку и тратиться на аренду квартир.

Несколько таких семей обратились к RostovGazeta за помощью в освещении проблемы. После публикации делом заинтересовался Александр Бастрыкин. Председатель СК России поручил провести процессуальную проверку и доложить о результатах.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ипотека#Мошенничество#Строительство#Ростов#Бастрыкин#RostovGazeta#Частные дома#Аренда квартир
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