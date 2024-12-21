ДТП парализовало движение по всей Таганрогской улице в Ростове-на-Дону

Около 11.08 мск на улице Таганрогской в Ростове-на-Дону произошло ДТП. Столкнувшиеся автомобили перегородили правый и средний ряд проезжей части. В связи с этим всю улицу сковали пробки. Дорожный затор начинается от улицы Стрелковой и идет до улицы Оганова. Общая длина парализованного участка составляет примерно 2,6 километра.