ДТП парализовало движение по всей Таганрогской улице в Ростове-на-Дону

Posted 21 декабря, 08:44
Published 21 декабря, 08:44
Modified 21 декабря, 08:46
Updated 21 декабря, 08:46
Около 11.08 мск на улице Таганрогской в Ростове-на-Дону произошло ДТП. Столкнувшиеся автомобили перегородили правый и средний ряд проезжей части. В связи с этим всю улицу сковали пробки. Дорожный затор начинается от улицы Стрелковой и идет до улицы Оганова. Общая длина парализованного участка составляет примерно 2,6 километра.
Кроме того, пробка начала распространяться и на улицу Оганова. Проезд уже затруднен на отрезке от здания №7 по Оганова до площади 38-й Донской Стрелковой Дивизии — 500 метров.
Водителям рекомендуется объезжать пробку через улицу Вавилова.
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