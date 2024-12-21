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Posted 21 декабря, 08:44

Published 21 декабря, 08:44

Modified 21 декабря, 08:46

Updated 21 декабря, 08:46

ДТП парализовало движение по всей Таганрогской улице в Ростове-на-Дону

ДТП парализовало движение по всей Таганрогской улице в Ростове-на-Дону

21 декабря 2024, 08:44
Фото: Изображение Midjourney. ДТП парализовало движение по всей Таганрогской улице в Ростове-на-Дону
Субботний день начинается с длинных пробок в Ростове-на-Дону. Улицу Таганрогскую парализовал дорожный затор из-за аварии, информируют «Яндекс Карты».

Около 11.08 мск на улице Таганрогской в Ростове-на-Дону произошло ДТП. Столкнувшиеся автомобили перегородили правый и средний ряд проезжей части. В связи с этим всю улицу сковали пробки. Дорожный затор начинается от улицы Стрелковой и идет до улицы Оганова. Общая длина парализованного участка составляет примерно 2,6 километра.

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Кроме того, пробка начала распространяться и на улицу Оганова. Проезд уже затруднен на отрезке от здания №7 по Оганова до площади 38-й Донской Стрелковой Дивизии — 500 метров.

Водителям рекомендуется объезжать пробку через улицу Вавилова.

Ранее фура насмерть сбила пешехода-нарушителя в Ростовской области.

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