Две женщины получили ожоги из-за взрыва газовой туристической горелки в Сальске

Posted 21 декабря, 14:32
Published 21 декабря, 14:32
Modified 21 декабря, 14:34
Updated 21 декабря, 14:34
Инцидент произошел на днях в квартире многоэтажки, расположенной на улице Кузнечной в Сальске. Неизвестно при каких обстоятельствах, но внезапно маленькая газовая горелка рванула. Взрывная волна выбила стекло в окне и духовке, повредила оконную раму и оторвала гардину.
Кроме того, при ЧП пострадали две женщины. Они получили ожоги. Правоохранительные органы выясняют все детали произошедшего.
Сотрудники МЧС напоминают, что перед использованием горелки нужно прочитать инструкцию и ни в коем случае не оставлять ее без присмотра. Рекомендуется регулярно проверять баллон на утечки и хранить его в прохладном и сухом месте.
Ранее в Ростове-на-Дону бабушка и внучка отравились угарным газом.