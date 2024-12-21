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Posted 21 декабря, 14:32

Published 21 декабря, 14:32

Modified 21 декабря, 14:34

Updated 21 декабря, 14:34

Две женщины получили ожоги из-за взрыва газовой туристической горелки в Сальске

Две женщины получили ожоги из-за взрыва газовой туристической горелки в Сальске

21 декабря 2024, 14:32
Фото: 1MI. Две женщины получили ожоги из-за взрыва газовой туристической горелки в Сальске
В Сальске в одной из квартир многоэтажного дома произошел взрыв туристической газовой горелки. Мощный хлопок выбил оконное остекление и оставил ожоги на телах двух женщин, информирует МЧС Ростовской области.

Инцидент произошел на днях в квартире многоэтажки, расположенной на улице Кузнечной в Сальске. Неизвестно при каких обстоятельствах, но внезапно маленькая газовая горелка рванула. Взрывная волна выбила стекло в окне и духовке, повредила оконную раму и оторвала гардину.

Кроме того, при ЧП пострадали две женщины. Они получили ожоги. Правоохранительные органы выясняют все детали произошедшего.

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Сотрудники МЧС напоминают, что перед использованием горелки нужно прочитать инструкцию и ни в коем случае не оставлять ее без присмотра. Рекомендуется регулярно проверять баллон на утечки и хранить его в прохладном и сухом месте.

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