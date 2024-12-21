Ефимов рассказал о редевелопменте участка в Южнопортовом районе Москвы в рамках КРТ

Posted 21 декабря, 11:23
Published 21 декабря, 11:23
Modified 21 декабря, 11:23
Updated 21 декабря, 11:23
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, пишет mos.ru.
Ефимов подчеркнул, что на юго-востоке столицы в соответствии с программой реновации и другими городскими нуждами будет создано новое жилое пространство. Строительство будет организовано на участке размером 0,44 гектара на улице Симоновский Вал. Инвестиции в развитие данного объекта превысят 5 миллиардов рублей.
В непосредственной близости от реорганизуемого участка находится станция метро «Пролетарская».
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман также рассказал о планах строительства жилых помещений общей площадью 18,61 тысячи квадратных метров для целей программы реновации и других нужд столицы. По его словам, на первом этаже нового жилого комплекса предусмотрено размещение магазинов, кафе, мастерских обслуживания и других малых предприятий. Прилегающая территория будет благоустроена, в том числе будут созданы зоны отдыха и спортивные площадки, а также будут проложены новые дороги. Это пространство станет частью района с существующей социальной инфраструктурой.
Дома, возводимые по программе реновации, строятся не только на специально выделенных участках или на месте снесенных ранее жилых зданий, но также и на реорганизуемых территориях в рамках программы КРТ.
Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что в Южнопортовом районе, расположенном на юго-востоке столицы, будет строиться новое жилье в рамках программы реновации. Общая площадь квартир составит 11,3 тысячи квадратных метров, что позволит предоставить жилье почти 400 москвичам. В рамках этой программы жители смогут сразу же переехать в новые квартиры, так как они будут передаваться с готовой улучшенной отделкой.
В рамках программы КРТ создаются многофункциональные кварталы: на месте старых промышленных зон и на неэффективно используемых участках проектируются новые дороги, комфортные жилые пространства и вся необходимая инфраструктура.
В настоящее время в Москве осуществляется проработка и реализация 236 проектов КРТ, общая площадь которых превышает 3,1 тысячи гектаров. Эта деятельность ведется в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина.