Ефимов рассказал о редевелопменте участка в Южнопортовом районе Москвы в рамках КРТ

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман также рассказал о планах строительства жилых помещений общей площадью 18,61 тысячи квадратных метров для целей программы реновации и других нужд столицы. По его словам, на первом этаже нового жилого комплекса предусмотрено размещение магазинов, кафе, мастерских обслуживания и других малых предприятий. Прилегающая территория будет благоустроена, в том числе будут созданы зоны отдыха и спортивные площадки, а также будут проложены новые дороги. Это пространство станет частью района с существующей социальной инфраструктурой.