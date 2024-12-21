Фонтан «Лиры» открыли в Ростове-на-Дону после реконструкции

Posted 21 декабря, 11:58
Published 21 декабря, 11:58
Modified 21 декабря, 12:01
Updated 21 декабря, 12:01
На Пушкинской в Ростове-на-Дону завершилась реконструкция «Лир». Инженерная система сооружения комплексно не ремонтировалась с конца 70ых годов прошлого века. Исправить эту несправедливость решило деятельное сообщество горожан. Так, в середине июня 2024 года они огородили фонтан забором и приступили к полному его обновлению.
Рабочие восстановили чашу, сняли старую желтую штукатурку и приклеили жемчужную мозаику, которая будет переливаться на солнце и отражать лучи. В пятницу, 20 декабря, реконструкция была официально завершена.
До этого RostovGazeta рассказала, что в Ростове-на-Дону может сорваться благоустройство Дворца спорта.