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Posted 21 декабря, 11:58

Published 21 декабря, 11:58

Modified 21 декабря, 12:01

Updated 21 декабря, 12:01

Фонтан «Лиры» открыли в Ростове-на-Дону после реконструкции

Фонтан «Лиры» открыли в Ростове-на-Дону после реконструкции

21 декабря 2024, 11:58
Фото: rostovgazeta.ru. Фонтан «Лиры» открыли в Ростове-на-Дону после реконструкции
Спустя полгода в Ростове-на-Дону закончилась реконструкция мозаичного фонтана «Лиры» в центре города, информирует сообщество «Том Сойер Фест Ростов-на-Дону».

На Пушкинской в Ростове-на-Дону завершилась реконструкция «Лир». Инженерная система сооружения комплексно не ремонтировалась с конца 70ых годов прошлого века. Исправить эту несправедливость решило деятельное сообщество горожан. Так, в середине июня 2024 года они огородили фонтан забором и приступили к полному его обновлению.

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Рабочие восстановили чашу, сняли старую желтую штукатурку и приклеили жемчужную мозаику, которая будет переливаться на солнце и отражать лучи. В пятницу, 20 декабря, реконструкция была официально завершена.

До этого RostovGazeta рассказала, что в Ростове-на-Дону может сорваться благоустройство Дворца спорта.

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