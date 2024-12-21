Фонтан «Лиры» открыли в Ростове-на-Дону после реконструкции

На Пушкинской в Ростове-на-Дону завершилась реконструкция «Лир». Инженерная система сооружения комплексно не ремонтировалась с конца 70ых годов прошлого века. Исправить эту несправедливость решило деятельное сообщество горожан. Так, в середине июня 2024 года они огородили фонтан забором и приступили к полному его обновлению.