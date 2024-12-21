Глава Пролетарска сообщил о найденной свалке с гумпомощью для СВО

Posted 21 декабря, 17:16
Published 21 декабря, 17:16
Modified 21 декабря, 17:18
Updated 21 декабря, 17:18
В субботу днем, 21 декабря, на окраине города Пролетарск местные жители нашли свалку с гуманитарной помощью. Вероятно, посылку собрали для военных, которые сражаются в зоне специальной военной операции.
По словам Горнича, все упаковки с вещами и продовольственными товарами собраны и убраны волонтерами. Правоохранительные органы начали проверку данного инцидента.
Ранее RostovGazeta рассказала, что в коммерческом магазине Нижнего Новгорода продавали гумпомощь для бойцов СВО, которая была собрана в Новошахтинске.