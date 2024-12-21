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Posted 21 декабря, 17:16

Published 21 декабря, 17:16

Modified 21 декабря, 17:18

Updated 21 декабря, 17:18

В Ростовской области обнаружили свалку гумпомощи для бойцов СВО

Глава Пролетарска сообщил о найденной свалке с гумпомощью для СВО

21 декабря 2024, 17:16
Фото: 1MI. В Ростовской области обнаружили свалку гумпомощи для бойцов СВО
В Пролетарске были обнаружены упаковки с гуманитарной помощью для бойцов, находящихся в зоне СВО. Об этом рассказал глава администрации Пролетарского района Ростовской области Валерий Горнич в личном телеграм-канале.

В субботу днем, 21 декабря, на окраине города Пролетарск местные жители нашли свалку с гуманитарной помощью. Вероятно, посылку собрали для военных, которые сражаются в зоне специальной военной операции.

По словам Горнича, все упаковки с вещами и продовольственными товарами собраны и убраны волонтерами. Правоохранительные органы начали проверку данного инцидента.

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Ранее RostovGazeta рассказала, что в коммерческом магазине Нижнего Новгорода продавали гумпомощь для бойцов СВО, которая была собрана в Новошахтинске.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Волонтеры#Помощь#Свалка#Гуманитарная помощь#Бойцы СВО
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