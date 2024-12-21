Крупный чиновник из Ростова признался, что тайком ездит на автобусах и троллейбусах

Заместитель главы администрации Ростова признался, что тайком ездит на автобусах

Замглавы администрации Ростова по транспорту Дмитрий Симков сообщил, что тайком от всех якобы ездит на общественном транспорте. В этом чиновник признался в ходе информационной встречи с жителями города 19 декабря.