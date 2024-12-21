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Posted 21 декабря, 05:09

Published 21 декабря, 05:09

Modified 21 декабря, 05:09

Updated 21 декабря, 05:09

Заместитель главы администрации ростова признался, что тайком ездит на автобусах

Крупный чиновник из Ростова признался, что тайком ездит на автобусах и троллейбусах

21 декабря 2024, 05:09
Фото: администрация Ростова. Заместитель главы администрации ростова признался, что тайком ездит на автобусах

Заместитель главы администрации Ростова признался, что тайком ездит на автобусах

Замглавы администрации Ростова по транспорту Дмитрий Симков сообщил, что тайком от всех якобы ездит на общественном транспорте. В этом чиновник признался в ходе информационной встречи с жителями города 19 декабря.

Одна из ростовчанок задала вопрос замглавы администрации Ростова, курирующему вопросы транспорта, о том, проверяют ли работу автобусов на регулярной основе.

— Недавно сотрудники администрации по поручению губернатора проехали в автобусах. Это показательно было, — сказала горожанка. — А вообще на регулярной основе сотрудники администрации города, районов контролируют лично работу автобусов?
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В ответ чиновник заверил, что без контроля ни один общественный транспорт не остается.

— Конечно же, контролируют. Может быть, мы не так афишируем свой контроль, который есть. Поэтому и выявляются эти нарушения. Лично о своем примере скажу: в выходные дни я езжу на общественном транспорте. И автобусы, и трамваи, и троллейбусы… И наблюдаю не в рамках рабочей группы, а как обыватель и житель, насколько выполняются те требования, которые обязаны выполнять перевозчики, — признался Дмитрий Симков.

Ранее чиновник нашел виновных в огромных очередях на автобус в часы пик.

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