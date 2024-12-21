Крупный чиновник из Ростова признался, что тайком ездит на автобусах и троллейбусах

Posted 21 декабря, 05:09
Published 21 декабря, 05:09
Modified 21 декабря, 05:09
Updated 21 декабря, 05:09
Одна из ростовчанок задала вопрос замглавы администрации Ростова, курирующему вопросы транспорта, о том, проверяют ли работу автобусов на регулярной основе.
— Недавно сотрудники администрации по поручению губернатора проехали в автобусах. Это показательно было, — сказала горожанка. — А вообще на регулярной основе сотрудники администрации города, районов контролируют лично работу автобусов?
В ответ чиновник заверил, что без контроля ни один общественный транспорт не остается.
— Конечно же, контролируют. Может быть, мы не так афишируем свой контроль, который есть. Поэтому и выявляются эти нарушения. Лично о своем примере скажу: в выходные дни я езжу на общественном транспорте. И автобусы, и трамваи, и троллейбусы… И наблюдаю не в рамках рабочей группы, а как обыватель и житель, насколько выполняются те требования, которые обязаны выполнять перевозчики, — признался Дмитрий Симков.
Ранее чиновник нашел виновных в огромных очередях на автобус в часы пик.