rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 декабря, 07:29

Published 21 декабря, 07:29

Modified 21 декабря, 07:31

Updated 21 декабря, 07:31

Ночной пожар уничтожил 200 квадратов склада на Орской в Ростове-на-Дону

Ночной пожар уничтожил 200 квадратов склада на Орской в Ростове-на-Дону

21 декабря 2024, 07:29
Фото: ГУ МЧС по РО..
Из-за пожара сгорело 200 квадратных метров склада-магазина, расположенного на улице Орской, 31 в Ростове. О подробностях ЧП рассказали в региональном ГУ МЧС 21 декабря.

Накануне ночью пламя охватило склад возле магазина «Ситилинк». Огонь полыхал еще до полуночи. Очевидцы вызвали на место спасателей. На шести автоцистернах приехали 25 специалистов экстренной службы. К их прибытию площадь ЧП достигла 200 квадратных метров.

Появились кадры тушения полыхающего локомотива на ж/д станции в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Полностью потушить пламя удалось через несколько часов, к 02.30 мск. Причины пожара пока неизвестны. Предварительно, происшествие обошлось без пострадавших.

— Там по ночам никого, кроме охраны, нет, — пишут в комментариях подписчики telegram-каналов. — Если бы днем случилось, наверное, пришлось бы эвакуировать всех.

Днем ранее в Ростове сгорел крупный склад электроники.

Читайте также:
Склад с лекарствами полыхает в Ростове-на-Дону на ПортовойМинобороны ответило на ракетный удар по Ростовской области, а жителей лишили ролловПротивник ударил по Ростовской области тридцатью беспилотниками и тремя ракетами
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Пожар#Склад#Происшествия#Экстренная служба
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика