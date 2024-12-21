Ночной пожар уничтожил 200 квадратов склада на Орской в Ростове-на-Дону

Накануне ночью пламя охватило склад возле магазина «Ситилинк». Огонь полыхал еще до полуночи. Очевидцы вызвали на место спасателей. На шести автоцистернах приехали 25 специалистов экстренной службы. К их прибытию площадь ЧП достигла 200 квадратных метров.