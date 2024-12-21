Ночной пожар уничтожил 200 квадратов склада на Орской в Ростове-на-Дону

Posted 21 декабря, 07:29
Published 21 декабря, 07:29
Modified 21 декабря, 07:31
Updated 21 декабря, 07:31
Накануне ночью пламя охватило склад возле магазина «Ситилинк». Огонь полыхал еще до полуночи. Очевидцы вызвали на место спасателей. На шести автоцистернах приехали 25 специалистов экстренной службы. К их прибытию площадь ЧП достигла 200 квадратных метров.
Полностью потушить пламя удалось через несколько часов, к 02.30 мск. Причины пожара пока неизвестны. Предварительно, происшествие обошлось без пострадавших.
— Там по ночам никого, кроме охраны, нет, — пишут в комментариях подписчики telegram-каналов. — Если бы днем случилось, наверное, пришлось бы эвакуировать всех.
Днем ранее в Ростове сгорел крупный склад электроники.