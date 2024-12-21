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Posted 21 декабря, 09:53

Published 21 декабря, 09:53

Modified 21 декабря, 09:55

Updated 21 декабря, 09:55

Отказали органы: потерявшая ребенка роженица умирала от сепсиса в больнице Ростова

Отказали органы: потерявшая ребенка роженица умирала от сепсиса в больнице Ростова

21 декабря 2024, 09:53
Фото: Изображение Midjourney. Отказали органы: потерявшая ребенка роженица умирала от сепсиса в больнице Ростова

Ростовские врачи спасли от смерти женщину, потерявшую ребенка перед родами

Беременная жительница Ростовской области попала в перинатальный центр в тяжелом состоянии. По пути в больницу малыш скончался в утробе, а женщина начала погибать из-за сепсиса. Сведения опубликованы на сайте медицинского учреждения.

На 38-й неделе беременности жительница села под Каменском-Шахтинским почувствовала себя плохо: температура поднялась до 40 градусов, а давление упало. Семья вызвала скорую помощь, медикам стало сразу понятно, что роженицу нужно везти в Ростовский перинатальный центр, иначе спасти не получится ни мать, ни ребенка.

По дороге в больницу малыш умер в утробе, а у пациентки развился сепсис. Ее органы начали отказывать одни за одним: почки, сердце, печень, легкие… За жизнь дончанки боролась целая бригада врачей. По правилам, после родов 30-летней Елизавете должны были удалить матку, но медики решили спасти не только жизнь женщины, но и детородные органы.

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После родзала пациентка попала в реанимацию, где ее подключили к аппарату ИВЛ и к «Мультифильтрату», очищающему кровь. За сутки через фильтр пропустили семь литров пораженной инфекцией крови женщины, а затем вливали обратно уже очищенную. Таким образом, кровь прошла несколько циклов фильтрации.

Добавим, что дончанка пролежала в реанимации неделю, потом ее перевели в обычную палату. Теперь женщине нужно оправиться не только физически, но и морально.

Ранее сразу два тазобедренных сустава поменяли врачи пациенту из Ростова из-за некроза.

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