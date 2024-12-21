Отказали органы: потерявшая ребенка роженица умирала от сепсиса в больнице Ростова

По дороге в больницу малыш умер в утробе, а у пациентки развился сепсис. Ее органы начали отказывать одни за одним: почки, сердце, печень, легкие… За жизнь дончанки боролась целая бригада врачей. По правилам, после родов 30-летней Елизавете должны были удалить матку, но медики решили спасти не только жизнь женщины, но и детородные органы.