Отказали органы: потерявшая ребенка роженица умирала от сепсиса в больнице Ростова

Posted 21 декабря, 09:53
Published 21 декабря, 09:53
Modified 21 декабря, 09:55
Updated 21 декабря, 09:55
На 38-й неделе беременности жительница села под Каменском-Шахтинским почувствовала себя плохо: температура поднялась до 40 градусов, а давление упало. Семья вызвала скорую помощь, медикам стало сразу понятно, что роженицу нужно везти в Ростовский перинатальный центр, иначе спасти не получится ни мать, ни ребенка.
По дороге в больницу малыш умер в утробе, а у пациентки развился сепсис. Ее органы начали отказывать одни за одним: почки, сердце, печень, легкие… За жизнь дончанки боролась целая бригада врачей. По правилам, после родов 30-летней Елизавете должны были удалить матку, но медики решили спасти не только жизнь женщины, но и детородные органы.
После родзала пациентка попала в реанимацию, где ее подключили к аппарату ИВЛ и к «Мультифильтрату», очищающему кровь. За сутки через фильтр пропустили семь литров пораженной инфекцией крови женщины, а затем вливали обратно уже очищенную. Таким образом, кровь прошла несколько циклов фильтрации.
Добавим, что дончанка пролежала в реанимации неделю, потом ее перевели в обычную палату. Теперь женщине нужно оправиться не только физически, но и морально.
Ранее сразу два тазобедренных сустава поменяли врачи пациенту из Ростова из-за некроза.