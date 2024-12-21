rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 декабря, 10:50

Published 21 декабря, 10:50

Modified 21 декабря, 12:43

Updated 21 декабря, 12:43

Новогодний стол: рецепты и цены

Почему так дорого? Салаты на Новый год обойдутся в 2 тысячи рублей жителям Ростова

21 декабря 2024, 10:50
Фото: rostovgazeta.ru. Новогодний стол: рецепты и цены

Три новогодних салата обойдутся в 2 тысячи рублей жителям Ростовской области

В России редко новогодний стол обходится без трех традиционных салатов. Почти в каждой семье 31 декабря готовят оливье, селедку под шубой и крабовый салат. RostovGazeta посчитала, во сколько обойдутся праздничные блюда жителям Ростовской области.

Сколько стоит приготовить дома оливье

Для приготовления классического салата понадобится картофель, морковь, вареная колбаса, яйца, соленые огурцы, банка консервированного горошка, лук, майонез и соль.

По данным Росстата на середину декабря, 600 граммов картошки (пять штук средним весом около 120 граммов) обойдутся в 35 рублей. Две моркови (300 граммов) стоят примерно 14 рублей. За 450 граммов вареной колбасы придется отдать 242 рубля. А за десяток яиц — 114. Понадобится всего четыре, но поштучно они не продаются, поэтому придется брать все 10. Банка соленых огурцов весом около 600 граммов в магазинах стоит около 130 рублей, а консервированный горошек — 100. Столько же нужно на упаковку майонеза (его добавляют по вкусу) и 7 рублей — на лук (около 150 граммов).

Общая стоимость продуктов для оливье составит 742 рубля. Это самый дорогой салат из этой тройки.

Зеленый горошек в магазинеЗеленый горошек в магазине
Зеленый горошек в магазине. Фото: rostovgazeta.ru

В прошлом году Оливье стоил почти на 50 рублей дешевле — 698 рублей. Больше всего подорожал картофель (в 2023 пять штук для салата обошлись бы в 17 рублей — в два раза меньше) и вареная колбаса (222 рубля за 450 граммов для салата, на 20 рублей меньше). Майонез вырос в цене на 10 рублей (был — 90), лук — на два рубля (было — 5). Еще на 20 рублей увеличилась стоимость консервированного горошка (был — 80 рублей) и на два рубля — моркови (было — 12 рублей). Маринованные огурцы не изменились в цене, а вот яйца стали дешевле теперь на 28 рублей (было — 142). Однако год назад их стоимость взлетела в два раза и даже больше. Так что теперь цену просто урегулировали.

Цена на продукты для крабового салата

По классическому рецепту для этого блюда нужны крабовые палочки, консервированная кукуруза, салат «Айсберг», яйца, огурец, соль, перец и в качестве заправки — сметана, майонез или греческий йогурт на выбор.

Упаковка крабовых палочек на полках магазинов стоит в среднем 100 рублей за 200 граммов. Баночка консервированной кукурузы (170 граммов) — около 90 рублей. На салат предстоит потратить еще 150 рублей. Примерно столько стоит 200 граммов «Айсберга», но понадобится по рецепту только 150. Как и с прошлым салатом, тут нужны яйца (две штуки), мы посчитаем сразу десяток — 114 рублей. Один огурец средним весом порядка 120 граммов обойдется в 23 рубля. А майонез и сметану продают плюс-минус по 100 рублей. Греческий йогурт будет дешевле — всего 60 рублей за небольшую баночку, которой точно хватит для одного салата.

Новогодние елки подорожают в Ростовской области до 10 тысяч рублей за метр
Узнать подробнее
Крабовые палочкиКрабовые палочки
Крабовые палочки. Фото: rostovgazeta.ru

Всего для крабового салата нужно потратить 577 рублей.

В прошлом году на этот салат уходило около 562 рублей (на 15 меньше). Огурцы сейчас стали дороже на шесть рублей, (были — 17 рублей вместо 23), майонез (90 рублей), крабовые палочки (90 рублей), кукуруза (80 рублей) — на 10, а салат «Айсберг» (135 рублей) — на 15. Однако из-за высоких цен на яйца в прошлом году (142 рубля) разница в общей стоимости не так заметна.

Покупка продуктов к Новому годуПокупка продуктов к Новому году
Покупка продуктов к Новому году. Фото: rostovgazeta.ru

Цены на домашнюю селедку под шубой

По рецепту потребуется свекла, морковь, яйца, майонез, лук, картофель и главный ингредиент — сельдь.

Две свеклы (около 500 граммов) будут стоить 24 рубля, две моркови (300 граммов) — 14 рублей. Яиц нужно всего четыре штучки, но мы считаем десяток — 114 рублей. На одну луковицу нужно потратить 7 рублей, на две картошки — 14 рублей, а на упаковку майонеза — около 100. Если брать сельдь целиком, ее цена составит 126 рублей за 400 граммов или 227 рублей за филе.

В Ростовскую область попал тунец из партии салатов с ботулизмом
Узнать подробнее

Общая стоимость селедки под шубой составит 399-500 рублей, в зависимости от того, какую селедку взять. Даже с филе этот салат выходит самым дешевым из перечисленных.

Селедка под шубой оказалась дешевле оливьеСеледка под шубой оказалась дешевле оливье
Селедка под шубой оказалась дешевле оливье. Фото: rostovgazeta.ru

В 2023 году селедка под шубой обходилась максимум в 473 рублей (или в 385 с обычной селедкой). Стоимость свеклы выросла на семь рублей (было — 17), моркови и лука — на два рубля (12 и 5 рублей было соответственно). Картофель подорожал на шесть рублей (был — 8 рублей). Майонез вырос в цене на 10 рублей, а яйца подешевели на 28.

Стоимость рассчитана без учета соли и перца, которые наверняка есть дома у каждого. Но на заметку: килограмм соли, по данным на декабрь, стоит порядка 21 рубля. В магазинах можно найти варианты от 12 рублей до 100 и даже выше. Черный молотый перец тоже недорогой: от 13 рублей и больше.

Если готовить сразу все три салата, можно сэкономить 428 рублей. Десятка яиц и упаковки майонеза хватит на каждый из них.

Ранее RostovGazeta сообщала, где в Ростовской области продают самые дешевые яйца.

Читайте также:
Стало известно, во сколько дончанам обойдется новогодний стол в этом годуСтало известно, где в Ростовской области можно купить яйца дешевлеЦБ прокомментировал растущие цены на мясо, яйца и колбасы в Ростовской области
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Новый год#Продукты#Росстат#Оливье#Селедка под шубой#Салаты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика