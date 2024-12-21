Почему так дорого? Салаты на Новый год обойдутся в 2 тысячи рублей жителям Ростова

В прошлом году Оливье стоил почти на 50 рублей дешевле — 698 рублей. Больше всего подорожал картофель (в 2023 пять штук для салата обошлись бы в 17 рублей — в два раза меньше) и вареная колбаса (222 рубля за 450 граммов для салата, на 20 рублей меньше). Майонез вырос в цене на 10 рублей (был — 90), лук — на два рубля (было — 5). Еще на 20 рублей увеличилась стоимость консервированного горошка (был — 80 рублей) и на два рубля — моркови (было — 12 рублей). Маринованные огурцы не изменились в цене, а вот яйца стали дешевле теперь на 28 рублей (было — 142). Однако год назад их стоимость взлетела в два раза и даже больше. Так что теперь цену просто урегулировали.