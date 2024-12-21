Почему так дорого? Салаты на Новый год обойдутся в 2 тысячи рублей жителям Ростова

Posted 21 декабря, 10:50
Published 21 декабря, 10:50
Modified 21 декабря, 12:43
Updated 21 декабря, 12:43
Для приготовления классического салата понадобится картофель, морковь, вареная колбаса, яйца, соленые огурцы, банка консервированного горошка, лук, майонез и соль.
По данным Росстата на середину декабря, 600 граммов картошки (пять штук средним весом около 120 граммов) обойдутся в 35 рублей. Две моркови (300 граммов) стоят примерно 14 рублей. За 450 граммов вареной колбасы придется отдать 242 рубля. А за десяток яиц — 114. Понадобится всего четыре, но поштучно они не продаются, поэтому придется брать все 10. Банка соленых огурцов весом около 600 граммов в магазинах стоит около 130 рублей, а консервированный горошек — 100. Столько же нужно на упаковку майонеза (его добавляют по вкусу) и 7 рублей — на лук (около 150 граммов).
Общая стоимость продуктов для оливье составит 742 рубля. Это самый дорогой салат из этой тройки.
В прошлом году Оливье стоил почти на 50 рублей дешевле — 698 рублей. Больше всего подорожал картофель (в 2023 пять штук для салата обошлись бы в 17 рублей — в два раза меньше) и вареная колбаса (222 рубля за 450 граммов для салата, на 20 рублей меньше). Майонез вырос в цене на 10 рублей (был — 90), лук — на два рубля (было — 5). Еще на 20 рублей увеличилась стоимость консервированного горошка (был — 80 рублей) и на два рубля — моркови (было — 12 рублей). Маринованные огурцы не изменились в цене, а вот яйца стали дешевле теперь на 28 рублей (было — 142). Однако год назад их стоимость взлетела в два раза и даже больше. Так что теперь цену просто урегулировали.
По классическому рецепту для этого блюда нужны крабовые палочки, консервированная кукуруза, салат «Айсберг», яйца, огурец, соль, перец и в качестве заправки — сметана, майонез или греческий йогурт на выбор.
Упаковка крабовых палочек на полках магазинов стоит в среднем 100 рублей за 200 граммов. Баночка консервированной кукурузы (170 граммов) — около 90 рублей. На салат предстоит потратить еще 150 рублей. Примерно столько стоит 200 граммов «Айсберга», но понадобится по рецепту только 150. Как и с прошлым салатом, тут нужны яйца (две штуки), мы посчитаем сразу десяток — 114 рублей. Один огурец средним весом порядка 120 граммов обойдется в 23 рубля. А майонез и сметану продают плюс-минус по 100 рублей. Греческий йогурт будет дешевле — всего 60 рублей за небольшую баночку, которой точно хватит для одного салата.
Всего для крабового салата нужно потратить 577 рублей.
В прошлом году на этот салат уходило около 562 рублей (на 15 меньше). Огурцы сейчас стали дороже на шесть рублей, (были — 17 рублей вместо 23), майонез (90 рублей), крабовые палочки (90 рублей), кукуруза (80 рублей) — на 10, а салат «Айсберг» (135 рублей) — на 15. Однако из-за высоких цен на яйца в прошлом году (142 рубля) разница в общей стоимости не так заметна.
По рецепту потребуется свекла, морковь, яйца, майонез, лук, картофель и главный ингредиент — сельдь.
Две свеклы (около 500 граммов) будут стоить 24 рубля, две моркови (300 граммов) — 14 рублей. Яиц нужно всего четыре штучки, но мы считаем десяток — 114 рублей. На одну луковицу нужно потратить 7 рублей, на две картошки — 14 рублей, а на упаковку майонеза — около 100. Если брать сельдь целиком, ее цена составит 126 рублей за 400 граммов или 227 рублей за филе.
Общая стоимость селедки под шубой составит 399-500 рублей, в зависимости от того, какую селедку взять. Даже с филе этот салат выходит самым дешевым из перечисленных.
В 2023 году селедка под шубой обходилась максимум в 473 рублей (или в 385 с обычной селедкой). Стоимость свеклы выросла на семь рублей (было — 17), моркови и лука — на два рубля (12 и 5 рублей было соответственно). Картофель подорожал на шесть рублей (был — 8 рублей). Майонез вырос в цене на 10 рублей, а яйца подешевели на 28.
Стоимость рассчитана без учета соли и перца, которые наверняка есть дома у каждого. Но на заметку: килограмм соли, по данным на декабрь, стоит порядка 21 рубля. В магазинах можно найти варианты от 12 рублей до 100 и даже выше. Черный молотый перец тоже недорогой: от 13 рублей и больше.
Если готовить сразу все три салата, можно сэкономить 428 рублей. Десятка яиц и упаковки майонеза хватит на каждый из них.
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