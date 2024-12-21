Появились кадры полыхающего склада возле ТЦ в Ростове-на-Дону

Posted 21 декабря, 10:36
Published 21 декабря, 10:36
Modified 21 декабря, 10:38
Updated 21 декабря, 10:38
Инцидент произошел на улице Орской Первомайского района Ростова-на-Дону. После полуночи огонь охватил складское помещение недалеко от Темерницкой рощи. Пожар быстро разросся, его площадь составила 200 квадратных метров.
На кадрах видно, что склад сильно обуглился и его придется восстанавливать. Ликвидацией возгорания занимались 25 спасателей при помощи шести единиц спецтехники. Пламя удалось потушить к 02.30 мск.
Добавим, что причины происшествия выясняют дознаватели.
Сгоревший склад находится недалеко от торгового центра «Меркурий».
Ранее отделение банка у ТЦ «Горизонт» в Ростове пытались поджечь при помощи фейерверка.