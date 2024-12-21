rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 декабря, 10:36

Published 21 декабря, 10:36

Modified 21 декабря, 10:38

Updated 21 декабря, 10:38

Появились кадры крупного пожара на складе в Ростове-на-Дону

Появились кадры полыхающего склада возле ТЦ в Ростове-на-Дону

21 декабря 2024, 10:36
Фото: МЧС России по Ростовской области. Появились кадры крупного пожара на складе в Ростове-на-Дону
Ночью 21 декабря в Ростове-на-Дону вспыхнул большой склад. Огонь уничтожил 200 квадратных метров территории, кадры с места происшествия опубликовало МЧС Ростовской области.

Инцидент произошел на улице Орской Первомайского района Ростова-на-Дону. После полуночи огонь охватил складское помещение недалеко от Темерницкой рощи. Пожар быстро разросся, его площадь составила 200 квадратных метров.

На кадрах видно, что склад сильно обуглился и его придется восстанавливать. Ликвидацией возгорания занимались 25 спасателей при помощи шести единиц спецтехники. Пламя удалось потушить к 02.30 мск.

Двухэтажный дом сгорел из-за фена в Ростовской области
Узнать подробнее
Видео: МЧС России по Ростовской области. Появились кадры крупного пожара на складе в Ростове-на-Дону

Добавим, что причины происшествия выясняют дознаватели.

Сгоревший склад находится недалеко от торгового центра «Меркурий».

Ранее отделение банка у ТЦ «Горизонт» в Ростове пытались поджечь при помощи фейерверка.

Читайте также:
Из отеля на Красноармейской в Ростове эвакуировали постояльцев. Что там случилось?Возле рынка «Темерник» в Ростове-на-Дону сгорел легковой автомобильЮвелирная мастерская сгорела в Ростове-на-Дону
#Валерия Кострова#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Огонь#Последние новости Ростова на сегодня#Тушение пожара#МЧС России#Склад#Тушение#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика