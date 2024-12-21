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Posted 21 декабря, 16:23

Published 21 декабря, 16:23

Modified 21 декабря, 16:25

Updated 21 декабря, 16:25

Прокуратура начала проверку массового отключений воды в Ростовской области

Прокуратура начала проверку массового отключения воды в Ростовской области

21 декабря 2024, 16:23
Фото: Изображение Midjourney. Прокуратура начала проверку массового отключений воды в Ростовской области
Часть жителей Новошахтинска и Шахт осталась без водоснабжения из-за аварии на насосных станциях. Проверку данного инцидента начала прокуратура Ростовской области.

Аварийная ситуация на насосных станциях произошла в субботу, 21 декабря, в Шахтах и Новошахтинске. В связи с этим в городах была приостановлена подача холодной и горячей воды в некоторые дома.

Прокуратура Ростовской области начала проверку исполнения закона и соблюдений прав горожан, а также сроков ликвидации аварии и возобновления водоснабжения. При выявлении нарушений сотрудники ведомства примут меры прокурорского реагирования.

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До этого подрядчика дисквалифицировали в Ростове-на-Дону за срыв капремонта в 17 домах. Подробнее о происшествии в материале RostovGazeta.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Прокуратура#Новошахтинск#Шахты#Авария#Горячая вода#Водоснабжение#Проверка прокуратуры#Проверка#Холодная вода#Станция
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