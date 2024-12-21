Прокуратура начала проверку массового отключения воды в Ростовской области

Posted 21 декабря, 16:23
Published 21 декабря, 16:23
Modified 21 декабря, 16:25
Updated 21 декабря, 16:25
Аварийная ситуация на насосных станциях произошла в субботу, 21 декабря, в Шахтах и Новошахтинске. В связи с этим в городах была приостановлена подача холодной и горячей воды в некоторые дома.
Прокуратура Ростовской области начала проверку исполнения закона и соблюдений прав горожан, а также сроков ликвидации аварии и возобновления водоснабжения. При выявлении нарушений сотрудники ведомства примут меры прокурорского реагирования.
До этого подрядчика дисквалифицировали в Ростове-на-Дону за срыв капремонта в 17 домах. Подробнее о происшествии в материале RostovGazeta.