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Posted 21 декабря, 06:19

Published 21 декабря, 06:19

Modified 21 декабря, 06:21

Updated 21 декабря, 06:21

Шестидневная рабочая неделя в Ростове начнется с отключения света

Шестидневная рабочая неделя в Ростове начнется с массовых отключений света

21 декабря 2024, 06:19
Фото: 1MI. Шестидневная рабочая неделя в Ростове начнется с отключения света
В Ростове запланировали массовое отключение электричества в начале новой недели. График и адреса, где не будет света, опубликованы на сайте Донэнерго.

В понедельник, 23 декабря, обесточат дома № 50-54, 59 на улице Пушкинской и №40 на проспекте Буденновском. Там свет отключат на весь день: с 09.00 до 22.00 мск. На проспекте Шолохова, 7-9, 18-52, Цеховой, 1-3, 2-4, Добролюбова, 1-11, 2-12, Писарева, 1-21, 2-14, Ченцова, 5-39, Верхненольной, 43-65А, 26-36, 44-48, Каяни, 24/12 и на 2-й линии, 79-83, 50-74 лампочки погаснут с 09.00 до 18.00 мск.

Меньше всего в этот день без электричества просидят жители домов № 61-161, 76-158 в переулке Александровский спуск, № 1-3, 2 на улице Бунайской, № 29-47 на 26-й линии, № 55-69 на 28-й линии, № 1-15, 2-16 на 13-й линии, № 1-27, 2-32 на 15-й линии, № 12-20 на Советской, № 15-19, 12-24, 66-84 на Закруткина, № 2А, 4, 13 на Искусственной, № 3 и 5 на Нижненольной. Там отключения пройдут с 09.00 до 17.00 мск, как и на проспекте Шолохова, 1, Театральном, 58 и на площади Энергетиков, 2.

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На следующий день часть Нахичевани снова лишится электричества. Речь идет о домах в переулке Александровский спуск, 61-161, 76-158, улице 13-й линии, 1-15, 2-16 и 15-й линии, 1-27, 2-32, а также на улице Советской, 12-20 и Закруткина, 15-19, 12-24. Лампочки погаснут с 09.00 до 17.00 мск.

На час меньше, с 08.00 до 17.00 мск аналогичная ситуация будет на Закруткина, 2/2, 21-й линии, 2, 8/7, 23-й линии, 6 и на площади Свободы, 2/1.

В среду, 25 декабря, энергоснабжение прекратят с 09.00 до 17.00 мск на улице 13-1 линии, 1-15, 2-16; 15-й линии, 1-27, 2-32; Советской, 12-20; Закруткина, 15-19, 12-24; Украинской, 14-18, 21-41; а также в переулках Хоперском, 41-75, 46-90; Донецком, 65-87, 90-116; Игарском, 81-109, 80-108.

А с 09.00 до 22.00 мск света не будет на улице Пушкинской, 50-58, 59 и на проспекте Буденновском, 40.

Ранее RostovGazeta сообщала, как штормовой ветер оставил без света минимум семь районов в регионе.

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