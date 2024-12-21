Шестидневная рабочая неделя в Ростове начнется с массовых отключений света

Меньше всего в этот день без электричества просидят жители домов № 61-161, 76-158 в переулке Александровский спуск, № 1-3, 2 на улице Бунайской, № 29-47 на 26-й линии, № 55-69 на 28-й линии, № 1-15, 2-16 на 13-й линии, № 1-27, 2-32 на 15-й линии, № 12-20 на Советской, № 15-19, 12-24, 66-84 на Закруткина, № 2А, 4, 13 на Искусственной, № 3 и 5 на Нижненольной. Там отключения пройдут с 09.00 до 17.00 мск, как и на проспекте Шолохова, 1, Театральном, 58 и на площади Энергетиков, 2.