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Posted 21 декабря, 16:24

Published 21 декабря, 16:24

Modified 21 декабря, 16:26

Updated 21 декабря, 16:26

Школьник и его отец погибли в лобовом ДТП на трассе в Ростовской области

Школьник и его отец погибли в лобовом ДТП на трассе в Ростовской области

21 декабря 2024, 16:24
Фото: 1MI. Школьник и его отец погибли в лобовом ДТП на трассе в Ростовской области
В Ростовской области лихач на грузовой фуре выехал на полосу встречного движения и врезался в иномарку, в которой находился мужчина и подросток. Оба погибли на месте аварии, информирует Госавтоинспекция региона.

ДТП произошло днем 21 декабря на автодороге «Ростов-на-Дону — Ставрополь» в Егорлыкском районе. 50-летний водитель грузового фургона Mercedes-Benz во время движения вылетел на встречку, по которой ехал легковой автомобиль Renault Fluence. Сильного удара не удалось избежать.

Передняя часть обоих авто сильно вмялась и деформировалась. 48-летний водитель Renault Fluence и его 14-летний пассажир не пережили такого столкновения. При этом пассажирке фургона повезло больше. Женщина с травмами попала в больницу. О состоянии второго водителя ничего неизвестно.

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Добавим, что СМИ предположили, что погибшие являлись друг другу отцом и сыном, однако правоохранительные органы не комментировали данную информацию. Полицейские устанавливают все детали ДТП.

Ранее водитель премиум-иномарки насмерть сбил пешехода в центре Ростова-на-Дону.

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