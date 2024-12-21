Школьник и его отец погибли в лобовом ДТП на трассе в Ростовской области

Передняя часть обоих авто сильно вмялась и деформировалась. 48-летний водитель Renault Fluence и его 14-летний пассажир не пережили такого столкновения. При этом пассажирке фургона повезло больше. Женщина с травмами попала в больницу. О состоянии второго водителя ничего неизвестно.