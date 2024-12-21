Школьник и его отец погибли в лобовом ДТП на трассе в Ростовской области

Posted 21 декабря, 16:24
Published 21 декабря, 16:24
Modified 21 декабря, 16:26
Updated 21 декабря, 16:26
ДТП произошло днем 21 декабря на автодороге «Ростов-на-Дону — Ставрополь» в Егорлыкском районе. 50-летний водитель грузового фургона Mercedes-Benz во время движения вылетел на встречку, по которой ехал легковой автомобиль Renault Fluence. Сильного удара не удалось избежать.
Передняя часть обоих авто сильно вмялась и деформировалась. 48-летний водитель Renault Fluence и его 14-летний пассажир не пережили такого столкновения. При этом пассажирке фургона повезло больше. Женщина с травмами попала в больницу. О состоянии второго водителя ничего неизвестно.
Добавим, что СМИ предположили, что погибшие являлись друг другу отцом и сыном, однако правоохранительные органы не комментировали данную информацию. Полицейские устанавливают все детали ДТП.
Ранее водитель премиум-иномарки насмерть сбил пешехода в центре Ростова-на-Дону.