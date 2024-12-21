rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 декабря, 13:02

Published 21 декабря, 13:02

Modified 21 декабря, 13:04

Updated 21 декабря, 13:04

Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове-на-Дону в конце декабря

Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове-на-Дону в конце декабря

21 декабря 2024, 13:02
Фото: 1MI. Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове-на-Дону в конце декабря

В конце декабря в Ростове-на-Дону ожидается сильный ветер и дождь

В последнюю неделю декабря в Ростове-на-Дону усилится ветер, а температура воздуха опустится ниже нуля, информируют синоптики.

С 23 по 25 декабря в Ростове-на-Дону ожидается туман и дождь. Днем температура воздуха составит до +3…+6, а ночью — до +2…+4 градусов. Скорость юго-восточного ветра достигнет 9-10 метров в секунду. В понедельник выпадет до 3,9 миллиметра осадков.

С 26 по 28 декабря ветер разгонится до 11 метров в секунду. Днем столбики термометров буду показывать до +1…+3, а ночью — до -1…0 градусов. В эти дни может пройти небольшой снег. Всего ожидается один миллиметр осадков.

Неожиданное потепление до +8 градусов накроет Ростов-на-Дону
Узнать подробнее

С 29 по 31 декабря дождя и снега не предвидится. Температурный диапазон составит от -1 до +3 градусов. Ветер сменит направление на восточное и сбавит скорость до 5-6 метров в секунду.

Ранее стало известно, что жителям Ростова-на-Дону салаты на Новый год обойдутся в две тысячи рублей.

Читайте также:
Стало известно, когда в Ростове-на-Дону стихнет ветер и потеплеетСильный ветер, снег и дождь обрушатся на Ростов-на-Дону на следующей неделеРостов-на-Дону начнет заливать дождями
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Ливень#Погода#Новый год#Прогноз#Последние новости Ростова на сегодня#Снег#Сильный ветер#Дождь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика