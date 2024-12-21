Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове-на-Дону в конце декабря

Posted 21 декабря, 13:02
Published 21 декабря, 13:02
Modified 21 декабря, 13:04
Updated 21 декабря, 13:04
С 23 по 25 декабря в Ростове-на-Дону ожидается туман и дождь. Днем температура воздуха составит до +3…+6, а ночью — до +2…+4 градусов. Скорость юго-восточного ветра достигнет 9-10 метров в секунду. В понедельник выпадет до 3,9 миллиметра осадков.
С 26 по 28 декабря ветер разгонится до 11 метров в секунду. Днем столбики термометров буду показывать до +1…+3, а ночью — до -1…0 градусов. В эти дни может пройти небольшой снег. Всего ожидается один миллиметр осадков.
С 29 по 31 декабря дождя и снега не предвидится. Температурный диапазон составит от -1 до +3 градусов. Ветер сменит направление на восточное и сбавит скорость до 5-6 метров в секунду.
Ранее стало известно, что жителям Ростова-на-Дону салаты на Новый год обойдутся в две тысячи рублей.