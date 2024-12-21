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Posted 21 декабря, 13:56

Published 21 декабря, 13:56

Modified 21 декабря, 13:58

Updated 21 декабря, 13:58

Стало известно, где в Ростовской области можно купить мясо по самой низкой цене

Стало известно, где в Ростовской области можно купить мясо по самой низкой цене

21 декабря 2024, 13:56
Фото: 1MI. Стало известно, где в Ростовской области можно купить мясо по самой низкой цене

Ростовстат назвал города в Ростовской области, где можно сэкономить на мясе

За прошедшую неделю средняя стоимость мяса в Ростовской области выросла только на некоторые виды продукции. Есть товары, которые сохранили прежний ценник или даже упали в цене, информирует Ростовстат.

По данным ведомства на 16 декабря, средняя стоимость говядины в Ростовской области не изменилась. В Шахтах ее по-прежнему продают за 548,71 рубля, в Ростове-на-Дону — за 574,11 рубля, а в Таганроге — за 607,78 рубля.

Если говорить о свинине, то в Ростове-на-Дону ее средняя цены увеличилась до 362,68 рубля за килограмм. А в Сальске средняя стоимость этого мяса наоборот упала — до 403,43 рубля.

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Самую выгодную охлажденную и мороженную курятину можно приобрести в Миллерово — за 188,53 рубля. В Ростове-на-Дону средняя цена птицы достигла 211,13 рубля, а в Таганроге — 215,51 рубля.

Баранину по низкой цене продают также в Миллерово. Там ее средняя стоимость составляет 711,11 рубля. В Ростове-на-Дону ее можно купить в среднем за 772,06 рубля, а в Шахтах — за 773 рубля и 55 копеек.

До этого RostovGazeta предупредила о том, что тарифы ЖКУ вырастут на 12% в Ростовской области в 2025 году.

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