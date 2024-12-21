Стало известно, где в Ростовской области можно купить мясо по самой низкой цене

Posted 21 декабря, 13:56
Published 21 декабря, 13:56
Modified 21 декабря, 13:58
Updated 21 декабря, 13:58
По данным ведомства на 16 декабря, средняя стоимость говядины в Ростовской области не изменилась. В Шахтах ее по-прежнему продают за 548,71 рубля, в Ростове-на-Дону — за 574,11 рубля, а в Таганроге — за 607,78 рубля.
Если говорить о свинине, то в Ростове-на-Дону ее средняя цены увеличилась до 362,68 рубля за килограмм. А в Сальске средняя стоимость этого мяса наоборот упала — до 403,43 рубля.
Самую выгодную охлажденную и мороженную курятину можно приобрести в Миллерово — за 188,53 рубля. В Ростове-на-Дону средняя цена птицы достигла 211,13 рубля, а в Таганроге — 215,51 рубля.
Баранину по низкой цене продают также в Миллерово. Там ее средняя стоимость составляет 711,11 рубля. В Ростове-на-Дону ее можно купить в среднем за 772,06 рубля, а в Шахтах — за 773 рубля и 55 копеек.
До этого RostovGazeta предупредила о том, что тарифы ЖКУ вырастут на 12% в Ростовской области в 2025 году.