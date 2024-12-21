Туман и проливные дожди накроют Ростов-на-Дону в декабре

В понедельник, 23 декабря, будет тепло, но сыро и слякотно. Днем воздух прогреется до +6 градусов, а ночью — охладится до +3 градусов. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду. За сутки выпадет около 3,7 миллиметра осадков.