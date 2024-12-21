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Posted 21 декабря, 08:17

Published 21 декабря, 08:17

Modified 21 декабря, 08:19

Updated 21 декабря, 08:19

Туман и проливные дожди накрою Ростов-на-Дону

Туман и проливные дожди накроют Ростов-на-Дону в декабре

21 декабря 2024, 08:17
Фото: Изображение Midjourney. Туман и проливные дожди накрою Ростов-на-Дону
В выходные и в начале предстоящей недели в Ростове-на-Дону появится туман и начнутся дожди, информируют синоптики.

В субботу, 21 декабря, будет преимущественно солнечная погода. Ближе к вечеру начнется небольшой дождь со снегом и туманом. Днем температура воздуха прогреется до +3 градусов, а ночью — похолодает до -2 градусов Цельсия.

В воскресенье, 22 декабря, весь день будет идти дождь. В течение суток температурный диапазон составит от 0 до +4 градусов. Ожидается до 2,9 миллиметра осадков. Ветер восточный до 8 метров в секунду. Город накроет туман.

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В понедельник, 23 декабря, будет тепло, но сыро и слякотно. Днем воздух прогреется до +6 градусов, а ночью — охладится до +3 градусов. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду. За сутки выпадет около 3,7 миллиметра осадков.

Ранее стало известно, что неожиданное потепление до +8 градусов ворвется в донскую столицу.

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