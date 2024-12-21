Догхантер занялся истреблением бродячих собак в Новочеркасске

Утром 21 декабря жители Новочеркасска увидели пугающую картину. Недалеко от дороги лежали два тела убитых собак, а рядом в землю была воткнута табличка: «Это дело рук Тимоши-Душегуба. Будь проклят!». Достоверно неизвестно, кто оставил послание, однако дончане предположили, что это сам догхантер, который планирует и дальше травить псов.