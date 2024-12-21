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Posted 21 декабря, 10:44

Published 21 декабря, 10:44

Modified 21 декабря, 10:46

Updated 21 декабря, 10:46

В Новочеркасске появился догхантер, оставляющий послания на месте убийства

Догхантер занялся истреблением бродячих собак в Новочеркасске

21 декабря 2024, 10:44
Фото: 1MI. В Новочеркасске появился догхантер, оставляющий послания на месте убийства
В Ростовской области завелся особо жестокий догхантер, который убил уже как минимум двух собак. Местные жители нашли именную табличку рядом с телам животных, сообщает телеграм-канал «Это Ростов новости».

Утром 21 декабря жители Новочеркасска увидели пугающую картину. Недалеко от дороги лежали два тела убитых собак, а рядом в землю была воткнута табличка: «Это дело рук Тимоши-Душегуба. Будь проклят!». Достоверно неизвестно, кто оставил послание, однако дончане предположили, что это сам догхантер, который планирует и дальше травить псов.

Жители Ростовской области злы и недовольны таким поступком мужчины: «Для него отдельный котел в аду готовится. Так поступить с животными».

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«Интересно, что сделали животные таким людям? Кто это делает? Уже не первый и не второй пост про убийства собак…», — пишет пользователь.

Ранее на кладбище Аксая нашли место жертвоприношения с окровавленными головами коров.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Бездомные животные#Новочеркасск#Животные#18+#Трупы животных#Происшествия#Трупы собак
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