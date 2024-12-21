В Ростове стройкомпания оставляет людей без денег, а псы держат в страхе микрорайон

В СМИ начала распространяться информация о том, что в Ростове-на-Дону застройщик «Капиталстрой-инвест» обманул свыше 40 семей, в том числе и многодетных. Дело в том, что горожане подписывали договор на строительство частных домой и оставались без денег и нового жилья. Вместо этого им приходится выплачивать ипотеку и тратиться на аренду квартир.