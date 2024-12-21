В Ростове стройкомпания оставляет людей без денег, а псы держат в страхе микрорайон

Posted 21 декабря, 17:43
Published 21 декабря, 17:43
Modified 21 декабря, 17:45
Updated 21 декабря, 17:45
Около полуночи 21 декабря на складском помещении на улице Орской, 31 в Ростове-на-Дону начался сильный пожар. Огонь охватил территорию площадью 200 квадратных метров. На место происшествия экстренно прибыли 25 спасателей на шести автоцистернах.
Полностью возгорание удалось ликвидировать через несколько часов, к 02.30 мск. На данный момент причины пожара неизвестны. К счастью, никто не пострадал.
Жительница Ростова-на-Дону рассказала, что на улице Еременко уже долгое время обитает стая бродячих собак. На днях бездомные животные накинулись на нее и ее детей, когда те спокойно шли по делам и не привлекали внимание псов. Малыши испугались настолько сильно, но до сих пор боятся выходить на улицу.
По словам ростовчанки, это далеко не первое нападение стаи. До этого бездомные собаки набросились на мальчика, который играл во дворе. Женщина увидела происходящее в окно и пыталась криком отогнать псов, но все было безуспешно. Ребенку помог прохожий, который вооружился палкой и вытащил мальчика из лап голодных собак.
В СМИ начала распространяться информация о том, что в Ростове-на-Дону застройщик «Капиталстрой-инвест» обманул свыше 40 семей, в том числе и многодетных. Дело в том, что горожане подписывали договор на строительство частных домой и оставались без денег и нового жилья. Вместо этого им приходится выплачивать ипотеку и тратиться на аренду квартир.
Несколько таких семей обратились к RostovGazeta за помощью в освещении проблемы. После публикации материала произошедшим заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин. Глава ведомства поручил провести процессуальную проверку и доложить о ее результатах.