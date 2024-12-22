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Posted 22 декабря, 16:12

Published 22 декабря, 16:12

Modified 22 декабря, 16:37

Updated 22 декабря, 16:37

Змея для тещи и скорпионы оптом: как в Ростовской области гадов продают по цене машин

Змея для тещи и скорпионы оптом: как в Ростовской области гадов продают по цене машин

22 декабря 2024, 16:12
Фото: 1MI.
В Ростовской области есть больше тысячи объявлений о животных, которых продают или отдают в добрые руки. Кроме котят и щенков на популярном сайте объявлений можно найти более необычные варианты. О том, по какой цене отдают рептилий и членистоногих — в материале RostovGazeta.

Змея для тещи

Жительница Ростова-на-Дону решила продать змею «для тещи» в преддверии 2025 года. Цена необычного новогоднего подарка составляет один миллион рублей.

В описании к объявлению она объясняет, что с наступлением года Змеи этот подарок станет альтернативой украшению для шеи тещи.

Продавец подчеркивает, что этот подарок не только запоминающийся, но и «очень полезный». По ее словам, после получения «украшения» теща начнет больше ценить и уважать своего зятя, а также оценит его «по высшему баллу».

В описании также указано, что змея довольно крупная — один метр в длину. За каждые 10 сантиметров продавец запрашивает тысячу рублей.

Хамелеон за 100 тысяч

Еще один пользователь сайта из Ростова-на-Дону предлагает приобрести у него самца хамелеона за 99 тысяч рублей. По информации в описании к объявлению, животному полтора года. Женщина также сообщает, что вместе с хамелеоном она отдаст покупателю террариум, тумбу, а также «все необходимое».

Продавец отмечает, что причина продажи — нехватка времени, возникшая в связи с появлением щенка и других домашних животных. Женщина уверяет, что хамелеон не требует сложного ухода.

Шпороносая черепаха

Житель Ростова выставил на продажу самца африканской шпороносой черепахи. Цена — 275 тысяч рублей. Судя по фотографиям, которые опубликовал пользователь сайта, она имеет внушительные размеры. В описании указано, что размеры панциря животного составляет 75×55 см.

Продавец сообщает, что готов проконсультировать покупателя по вопросу содержания черепахи и отправить ее в другие регионы после полной предоплаты.

Скорпион за 300

Житель Новочеркасска предлагает купить у него скорпионов. Согласно описанию к объявлению, он готов продать более десяти особей оптом. Так, один из видов в единичном экземпляре обойдется покупателю в 300 рублей. Десяток членистоногих можно приобрети за 250 рублей за штуку. Самый дорогой скорпион обойдется покупателю в 2 тысячи рублей.

Житель Новочеркасска также сообщает, что в наличии у него есть также другие экзотические животные, в том числе — пауки и сколопендры.

Добрый паук

За 20 тысяч рублей ростовчанин продает паука птицееда. Продавец утверждает, что это — крупная самка. В описании указано, что размер ее тела — примерно 8 сантиметров, однако насекомое «еще будет расти».

Ростовчанин также сообщает, что паук еще ни разу не проявлял агрессию.

Малыши бананоеды

Женщина из Таганрога продает ящериц-зублефар и гекконов-бананоедов. Цена на сайте указана единая — 6 тысяч рублей.

Таганроженка предупреждает, что отдаст своих «малышей» только в самые «любящие и заботливые руки».

На странице пользовательницы можно найти множество объявлений о продаже различных животных, начиная от щенков и заканчивая пауками.

Ранее стало известно, как выглядят новогодние игрушки за полтора миллиона рублей.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Животные#Домашние животные#Продажа#Змеи#Пауки
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