Бастрыкин заинтересовался нападением агрессивных собак на жителей Новошахтинска

Posted 22 декабря, 15:34
Published 22 декабря, 15:34
Modified 22 декабря, 15:34
Updated 22 декабря, 15:34
Ранее в соцмедиа появилась информация о нападении в Новошахтинске стаи бродячих псов на местных жителей. Так, животные набросились на школьника и порвали его одежду. Похожий инцидент произошел с пенсионеркой: агрессивные собаки укусили женщину за ногу.
Сообщается, что местные жители обеспокоены отсутствием мер по отлову бездомных псов. В связи с этим Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по данному делу и предоставить отчет о результатах.
Ранее в Новочеркасске появился особо жестокий догхантер, от рук которого погибли уже как минимум двое животных.
До этого сообщалось о случаях нападения агрессивных собак на жителей Ростова.