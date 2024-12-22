Бастрыкин заинтересовался нападением агрессивных собак на жителей Новошахтинска

Ранее в соцмедиа появилась информация о нападении в Новошахтинске стаи бродячих псов на местных жителей. Так, животные набросились на школьника и порвали его одежду. Похожий инцидент произошел с пенсионеркой: агрессивные собаки укусили женщину за ногу.