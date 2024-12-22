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Posted 22 декабря, 15:34

Published 22 декабря, 15:34

Modified 22 декабря, 15:34

Updated 22 декабря, 15:34

Бастрыкин заинтересовался нападением агрессивных собак на жителей Новошахтинска

Бастрыкин заинтересовался нападением агрессивных собак на жителей Новошахтинска

22 декабря 2024, 15:34
Фото: 1MI. Бастрыкин заинтересовался нападением агрессивных собак на жителей Новошахтинска
Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нападении бродячих собак на пожилую женщину и школьника в Новошахтинске.

Ранее в соцмедиа появилась информация о нападении в Новошахтинске стаи бродячих псов на местных жителей. Так, животные набросились на школьника и порвали его одежду. Похожий инцидент произошел с пенсионеркой: агрессивные собаки укусили женщину за ногу.

Сообщается, что местные жители обеспокоены отсутствием мер по отлову бездомных псов. В связи с этим Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по данному делу и предоставить отчет о результатах.

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Ранее в Новочеркасске появился особо жестокий догхантер, от рук которого погибли уже как минимум двое животных.

До этого сообщалось о случаях нападения агрессивных собак на жителей Ростова.

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