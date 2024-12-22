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Posted 22 декабря, 05:55

Published 22 декабря, 05:55

Modified 22 декабря, 05:57

Updated 22 декабря, 05:57

Глава региона заявил о ночной атаке беспилотников и ракет на Ростовскую область

Беспилотники и ракету перехватили 22 декабря над Ростовской областью

22 декабря 2024, 05:55
Фото: 1MI. Глава региона заявил о ночной атаке беспилотников и ракет на Ростовскую область
В Ростовской области сбили восемь беспилотников. Об этом врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил на своей странице в telegram-канале.

Воздушные цели перехватили над регионом в ночь на 22 декабря. По предварительной информации, это была комбинированная атака. ВС РФ сбили восемь беспилотников, замеченных над Азовским районом, и одну ракету недалеко от города Миллерово.

К счастью, атака обошлась без пострадавших. Информация о последствиях на земле уточняется.

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В комментариях жители Ростовской области рассказали, что слышали звук беспилотников даже из других населенных пунктов. Например, в Новочеркасске и некоторых территориях Родионово-Несветайского района.

— Грохот было слышно в Новочеркасске, — пишут горожане. — Два бабаха сильных и штук 10 поменьше.

В ночь на 21 декабря в Ростове объявили режим повышенной готовности из-за угрозы воздушной опасности. Однако тогда не было информации о сбитых дронах или ракетах. Ночь прошла тихо.

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