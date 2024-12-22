Беспилотники и ракету перехватили 22 декабря над Ростовской областью

Posted 22 декабря, 05:55
Published 22 декабря, 05:55
Modified 22 декабря, 05:57
Updated 22 декабря, 05:57
Воздушные цели перехватили над регионом в ночь на 22 декабря. По предварительной информации, это была комбинированная атака. ВС РФ сбили восемь беспилотников, замеченных над Азовским районом, и одну ракету недалеко от города Миллерово.
К счастью, атака обошлась без пострадавших. Информация о последствиях на земле уточняется.
В комментариях жители Ростовской области рассказали, что слышали звук беспилотников даже из других населенных пунктов. Например, в Новочеркасске и некоторых территориях Родионово-Несветайского района.
— Грохот было слышно в Новочеркасске, — пишут горожане. — Два бабаха сильных и штук 10 поменьше.
В ночь на 21 декабря в Ростове объявили режим повышенной готовности из-за угрозы воздушной опасности. Однако тогда не было информации о сбитых дронах или ракетах. Ночь прошла тихо.